La tensione è alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip: i telespettatori, infatti, hanno perso il conto delle litigate che ci sono state in questi giorni tra le mura di Cinecittà. L'ultimo scontro in ordine di tempo, è quello che hanno avuto Patrizia e Antonino che hanno sfiorato la rissa prima di andare a dormire: la concorrente ha reagito male ad un commento piccato di Spinalbese su quali vipponi parlerebbero alle spalle. Patrizia si è avvicinata a pochi millimetri dal viso del coinquilino e gli ha urlato tutto il suo risentimento.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano pochi giorni alla fine del 2022, al Grande Fratello Vip i nervi sono tesissimi. La maggior parte degli abitanti della casa più spiata d'Italia si sta rendendo protagonista di scontri, discussioni e "pericolosi" faccia a faccia che stanno costringendo la regia a censurare le immagini in diretta.

Dopo aver assistito ad una forte lite tra Antonella e Oriana su come la prima si approccia ad Edoardo ("Lo tratti come un cane", ha detto Marzoli in preda all'ira) e alle urla di Daniele sempre contro la concorrente venezuelana, nella notte altri due vipponi si sono ritrovati "muso a muso" da un momento all'altro.

Prima di andare a dormire si stava discutendo di chi avrebbe la cattiva abitudine di sparlare alle spalle degli altri, e Antonino ha fatto i nomi di Alberto e Oriana; ancor prima che i diretti interessati potessero difendersi, nel diverbio si è intromessa Patrizia.

Parole al veleno al Grande Fratello Vip

Nel voler prendere le parti di Alberto, Patrizia ha sbottato contro Antonino avvicinandosi a pochi centimetri dal suo viso: "Ma come ti permetti di puntare il dito contro gli altri? Tu non hai mai detto niente in questi mesi?".

Al compagno d'avventura che cercava di replicare tirando in ballo le cose poco carine che ha detto su Micol qualche settimana fa, Rossetti ha risposto con un tono ancora più agitato: "Con lei ho chiarito e a te non deve fregare un c...

rivolgerti così a me".

Spinalbese ha provato a mantenere la calma nonostante la coinquilina gli stesse urlando contro, ma a un certo punto ha sbottato: "Mi stai sputando addosso".

Terminato questo improvviso scontro, il protagonista del Grande Fratello Vip si è sfogato con Antonella lamentandosi dell'atteggiamento aggressivo di Patrizia: "Mi ha sputato, sempre a me mettono le mani addosso".

Capodanno 'di fuoco' al Grande Fratello Vip

Patrizia e Antonino sono andati a dormire senza trovare un punto d'incontro, anzi nella convinzione di essere dalla parte del giusto.

Questa lite, però, è stata solo l'ultima che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno regalato in questi giorni: Antonella si è scontrata con Micol e Tavassi per una frecciatina che alla coppia non è affatto piaciuta. La ragazza, forte dell'essere stata eletta la preferita del pubblico nella puntata di lunedì scorso, ha discusso anche con Oriana e con il fidanzato Edoardo.

Quest'ultimo non approva l'atteggiamento a volte vittimistico che assume la sua dolce metà quando discute con qualcuno in casa, soprattutto perché la maggior parte delle liti le scatena lei con battutine o commenti al veleno.

Fiordelisi, però, non si scompone e si dice convinta del fatto che tutti quelli che la stanno attaccando questa settimana starebbero rosicando per il verdetto del televoto che l'ha premiata come migliore inquilina. Quello che l'influencer non sa, è che all'esterno sono in moltissimi a dubitare di questo risultato, soprattutto perché lei figura nell'elenco dei protagonisti della settima edizione meno amati dai telespettatori.