Le nuove puntate di Uomini e donne tornano su Canale 5 dal 9 gennaio 2023 e saranno molto movimentare, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Al centro dell'attenzione ci sarà il nuovo cavaliere Alessandro, che avrà un acceso scontro con Paola per via delle sue omissioni riguardanti la loro uscita. Il fatto che Tina lo difenda innescherà una lite furibonda in studio.

Per quanto riguarda le novità del trono classico, ci sarà l'addio definitivo di Federico Dainese al programma; abbandonerà lo show senza nessuna delle sue corteggiatrici, con grande delusione del pubblico.

Alessandro smascherato da Paola: anticipazioni Uomini e donne

Nelle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda a partire dal 9 gennaio dopo la consueta pausa natalizia, al centro dello studio si siederà Alessandro, che ha suscitato parecchio interesse tra le dame del trono over.

In primis è uscito con Gemma per un aperitivo, ma ha anche avuto un appuntamento con Paola e sarà quest'ultima uscita a scatenare il putiferio.

Come svelano le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Alessandro dichiarerà che tra loro c'è stato solo un bacio a stampo. Peccato che la versione di Paola sarà ben diversa, mettendo in imbarazzo e in difficoltà Alessandro.

Paola esce dallo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Paola, sdegnata, racconterà che c'è stato molto di più di un bacio a stampo tra lei e Alessandro. Delusa dalle sue bugie, dopo un acceso confronto con il diretto interessato e diverse accuse reciproche, lascerà lo studio in lacrime.

Però non è finita qui: Gemma prenderà la parola, difendendo Alessandro e facendo infuriare Tina, che la accuserà di pensare "solo a quello''.

Gemma fa infuriare Tina: anticipazioni Uomini e donne

Il fatto che Gemma abbia preso le difese di Alessandro - dicendo che con lei si è comportato bene - farà perdere le staffe a Tina, che non avrà remore a dirle ciò che pensa, ovvero che tenta di salvare il salvabile per arrivare solo al suo obiettivo.

Al centro dello studio ci saranno anche Silvia e Pamela, e quest'ultima si alzerà indispettita tornando al suo posto, indignata dalla situazione.

Per quanto riguarda il trono classico, grande sorpresa per i telespettatori di Uomini e donne: Federico Dainese abbandonerà il programma, deludendo le aspettative sia delle sue corteggiatrici che del pubblico a casa, che sui social aveva già intuito la possibilità di una non-scelta da parte del tronista, che non sembra aver mai mostrato un reale interesse verso le ragazze che erano arrivate per lui.