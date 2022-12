Le anticipazioni su Amici 22 rivelano che, questa domenica 25 dicembre 2022, è in programma uno speciale natalizio. I fan della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi potranno seguire lo speciale che sarà visibile non in televisione bensì in streaming online sul portale WittyTv.

Un appuntamento imperdibile con gli allievi di questa ventiduesima edizione del talent show che continua a registrare ottimi ascolti su Canale 5.

Il 25 dicembre previsto uno speciale natalizio di Amici 22 in streaming online

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'appuntamento con Amici 22 rivelano che questa domenica 25 dicembre ci sarà un nuovo speciale del talent show previsto però solo in streaming.

Durante la giornata di Natale verrà rilasciata questa puntata speciale del talent show condotto da Maria De Filippi, dove ci sarà spazio per sorprese e nuove esibizioni che vedranno protagonisti i cantanti e ballerini della scuola più famosa del piccolo schermo.

In questo modo, quindi, verrà assicurata comunque la presenza dei protagonisti di questa ventiduesima edizione del talent show anche nel giorno festivo, quando non è prevista la messa in onda regolare su Canale 5.

Sorprese ed esibizioni per i concorrenti di Amici 22: anticipazioni speciale del 25 dicembre

E, per l'occasione, i protagonisti di questa edizione avranno la possibilità anche di ricevere delle sorprese dai loro fan.

Gli spettatori e affezionati di Amici 22 potranno fare i loro auguri di Natale ai cantanti e ballerini che popolano la scuola di Maria De Filippi.

Lo speciale potrà essere visto in streaming direttamente dal sito web WittyTv (accedendo alla sezione dedicata interamente al talent show) oppure potrà essere seguito comodamente dall'omonima applicazione gratuita, scaricabile su tablet e cellulari per vedere la trasmissione in qualunque momento lo si desidera.

Quando ritorna l'appuntamento con Amici 22 su Canale 5

Ma quando tornerà l'appuntamento con Amici 22 in tv? La messa in onda del talent show, al momento, non è prevista per domenica 1° gennaio 2023.

Al suo posto, infatti, ci sarà spazio ancora per un film che occuperà la fascia del primo pomeriggio e, a questo punto, non si esclude che l'appuntamento con il talent show possa slittare direttamente all'8 gennaio.

L'appuntamento con il daytime pomeridiano feriale, in onda su Canale 5 alle 16:05 subito dopo Uomini e donne, riprenderà regolarmente da lunedì 9 gennaio 2023.

E, gli appuntamenti del nuovo anno si preannunciano decisamente imperdibili per i fan, dato che finalmente si scopriranno i nomi degli allievi che potranno accedere al serale di questa edizione, previsto da marzo in poi su Canale 5.