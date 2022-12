Proprio come è successo l'anno scorso in questo periodo, i ragazzi di Amici stanno preparando una sorpresa per i loro tanti fan. Domenica 25 dicembre, infatti, su Witty Tv sarà caricata una puntata speciale interamente dedicata alle esibizioni degli allievi e alle loro interazioni con alcuni spettatori. Wax, Angelina, Ramon e gli altri risponderanno a qualche domanda e metteranno in mostra il loro talento nel canto e nel ballo nell'attesa che riprenda la regolare programmazione a gennaio.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Questo venerdì 23 dicembre, sarà trasmesso l'ultimo daytime di Amici del 2022: la programmazione del talent-show, infatti, si fermerà per poco più di due settimane per le feste, ma i fan non rimarranno a bocca asciutta per molto tempo.

Come riportano alcuni blog in queste ore, domenica 25 sarà pubblicata su Witty Tv una puntata interamente dedicata al Natale e ai ragazzi del cast.

Tutti i cantanti e i ballerini della scuola, infatti, si esibiranno in studio (presentandosi a vicenda come è successo l'anno scorso) e poi risponderanno ad alcune domande che la redazione selezionerà tra quelle che arriveranno nei prossimi giorni al portale ufficiale della trasmissione.

I titolari della classe, inoltre, faranno i loro personali auguri al pubblico che da circa tre mesi li segue e li sostiene, lo stesso che ritroveranno su Canale 5 l'8 gennaio prossimo.

Sorprese in arrivo per i talenti di Amici

Una cosa che i ragazzi probabilmente non sanno ancora è che per Natale anche loro riceveranno dei regali speciali: i loro parenti andranno a trovarli a sorpresa agli studi Elios.

Visto che gli allievi di Amici non possono tornare a casa per le feste (nel rispetto delle norme anti-Covid), la redazione ha deciso che quest'anno saranno i loro cari a raggiungerli per un incontro "a distanza", ovvero senza contatti fisici.

Ancora non si sa quando saranno mostrati al pubblico questi emozionanti momenti, anche perché i daytime termineranno il 23 dicembre e ricominceranno il 9 gennaio, il giorno dopo la messa in onda del quindicesimo speciale.

Ci sono buone possibilità che i faccia a faccia tra i titolari e i loro genitori/amici/fidanzati vengano caricati su Witty Tv come contenuti esclusivi che i fan potranno vedere soltanto online.

Coppie in crisi ad Amici

In uno dei daytime che sono stati trasmessi su Canale 5 questa settimana, sono stati mostrati i momenti di sconforto che alcuni protagonisti del cast hanno vissuto davanti alle telecamere.

Mattia Zenzola, ad esempio, ha pianto ripensando a Maddalena e alla fine della loro storia d'amore: il ballerino è stato consolato da Maria De Filippi in collegamento, ma il giovane è apparso inconsolabile e molto triste per la rottura con la compagna di classe alla quale si era legato all'inizio dell'anno scolastico.

Incomprensioni anche per un'altra coppia: Gianmarco ha chiesto una pausa di riflessione a Megan dopo essersi accorto che il "fuoco" che c'era tra loro all'inizio si è un po' affievolito col passare delle settimane. La convivenza sembra non stia facendo molto bene a questa coppia, che secondo i fan potrebbe essere messa alla prova anche da Isobel, con la quale Petrelli è sempre più complice e affiatato anche sui social network.

A non avere problemi, invece, sono Piccolo G e Federica: i due cantanti sono sempre più uniti e attualmente sono gli unici a vivere un periodo felice all'interno della casetta.