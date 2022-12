Tina Cipollari, star di Uomini e donne, beccata di nuovo in compagnia del suo ex Vincenzo. Gli ultimi retroscena sulla star della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi arrivano dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, dove sono apparse delle foto di Tina in compagnia del suo ex.

La love story tra i due era giunta al capolinea qualche tempo fa e, da quel momento in poi, Tina aveva preferito perseguire la strada del silenzio assoluto.

Ma, stando a quanto riportato sulle pagine di Nuovo Tv, tra i due sarebbe scattata di nuovo la scintilla, al punto che si parlerebbe di nuovo di nozze in vista.

Ritorno di fiamma tra Tina e il suo ex Vincenzo: la star di Uomini e donne ritrova il sorriso

Nel dettaglio, Tina Cipollari in questi giorni è stata paparazzata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, in compagnia del suo ex fidanzato Vincenzo Ferrara.

Sembrerebbe, infatti, che da un po' di tempo Tina abbia ripreso a frequentare con una certa insistenza il capoluogo toscano e il motivo sarebbe legato proprio al suo ex fidanzato, che vive e gestisce un ristorante a Firenze.

I due, in passato, erano arrivati ad un passo dall'altare: l'opinionista di Uomini e donne aveva ammesso di sentirsi pronta a compiere questo passo importante, ma poi nell'estate del 2021, la loro storia d'amore è naufragata e le loro strade hanno intrapreso percorsi differenti.

'I due parlano di nozze', il retroscena su Tina

Cosa è successo tra i due non si sa anche se, la star di Uomini e donne, attraverso una serie di dichiarazioni criptiche aveva lasciato intendere di non essersi lasciata in buoni rapporti con Vincenzo.

A quanto pare, però, le cose sarebbero cambiate dato che i due sono stati beccati insieme e una persona vicina a Tina, ha fatto sapere che si parlerebbe di nuovo di nozze.

"Firenze ha fatto la magia. I due parlano di nozze", ha spifferato un amico di Tina rivelando questo retroscena sulla star del talk show Mediaset.

In attesa di scoprire se ci saranno davvero le nozze tra Tina e Vincenzo nel corso del 2023, l'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda da gennaio in poi su Canale 5.

Quando ritorna Uomini e donne su Canale 5 dopo lo stop natalizio

La trasmissione di Maria De Filippi al momento è ancora in pausa ma tornerà sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset a partire da lunedì 9 gennaio 2023, giorno in cui si riaccenderà il palinsesto del daytime di Canale .

E, le anticipazioni sulle prime nuove puntate della stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova accesa sfuriata che vedrà protagoniste Tina e Gemma.

Le due dame storiche della trasmissione di Canale 5 si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti, l'una contro l'altra e in studio si riaccenderà così lo scontro.