Tina Cipollari è uno dei volti noti di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A oggi presenzia nel programma nel ruolo di opinionista, ma nel mondo del gossip è anche la sua vita sentimentale a tener banco. Dopo il matrimonio con l’ormai ex Kikò Nalli (dai cui ha avuto tre figli), attualmente Tina è fidanzata con Vincenzo Ferrara, imprenditore fiorentino. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero dovuti sposare nell’aprile del 2020, ma le nozze sarebbero slittate a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Chi è Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari (nome d’arte di Maria Concetta Cipollari) è nata a Viterbo il 14 novembre del 1965. Il suo debutto a Uomini e Donne avvenne nel 2001. Ai tempi Tina lavorava come impiegata in una società di costruzioni e, nel ruolo di “svampita”, decise di approdare nel programma in qualità di corteggiatrice del primo tronista della storia del dating show, Roberto Mantoni.

Tina non fu la sua scelta, per questo motivo la redazione e la conduttrice, visto anche il suo personaggio coinvolgente, decise di affidarle il trono. La sua scelta ricadde su Daniele, ma la loro storia finì dopo sole due settimane. L’ormai ex coppia venne invitata in trasmissione per raccontare la fine della loro relazione e tra i due ci fu un’accesa lite.

Daniele, infatti, descrisse Tina con parole non proprio carine, per questo motivo lei decise di difendersi scagliandosi contro di lui.

Tina e il matrimonio con Kikò Nalli

Abbandonato il ruolo di tronista, a Tina Cipollari venne affidato quello di opinionista e sempre nel programma, nel 2003, conobbe quello che da lì a poco sarebbe diventato suo marito: Kikò Nalli.

L’uomo ai tempi era uno dei corteggiatori, ma fuori dal programma si vedeva con Tina. La neo coppia decise di confessare tutto alla redazione e di uscire allo scoperto. I due si sono sposati nel maggio del 2005 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca. Dopo 13 anni di nozze, nel 2018, la coppia ha annunciato la separazione: è stato lo stesso Kikò Nalli a rivelarlo durante una puntata di Uomini e Donne.

Attualmente Tina è legata all’imprenditore di Firenze, Vincenzo Ferrara, con cui aveva deciso anche di convolare a nozze nel 2020. Il matrimonio è stato però rimandato a causa dell’emergenza sanitaria coronaviurs.

Tina Cipollari: da Uomini e Donne a Pechino Express

Fino a oggi, Tina Cipollari è stata principalmente opinionista di Uomini e Donne (a eccezione di una pausa dal 2005 al 2008, periodo in cui sono nati il secondo e terzo figlio). Ad affiancarla dal 2003 c’è Gianni Sperti. La carriera di Tina, però, è proseguita anche in altri show televisivi. Nel 2004 ha partecipato a Il ristorante, reality in cui 12 concorrenti vip erano alle prese con la gestione di un vero e proprio ristorante. Nel 2016, invece, c’è stata la partecipazione a Pechino Express, nella coppia de “Gli spostati” in compagnia dello scrittore e autore Simone Di Matteo.