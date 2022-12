Armando Incarnato continua ad essere al centro delle polemiche tra i fan social di Uomini e donne. Il cavaliere partenopeo a distanza di anni dal suo arrivo nel cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi continua ad essere alla ricerca di una dama con la quale poter costruire il suo futuro fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Spesso, però, con i suoi modi di fare e le sue scelte, Armando ha saputo attirare l'attenzione e al tempo stesso le critiche dei telespettatori, i quali si sono scagliati anche in queste ore contro di lui, dopo un post social.

Armando scatena polemiche tra i fan di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua a vedere Armando tra i suoi volti di punta nel parterre del trono over.

Il cavaliere napoletano nonostante le delusioni che ha subito nel corso di questi anni, continua a non arrendersi.

Il suo scopo è quello di riuscire a trovare una donna con la quale poter condividere la vita fuori dallo studio e, in più occasioni, ha ammesso che nel momento in cui riuscirà a trovarla, non si farà problemi ad abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi.

Intanto, però, Armando tiene banco anche sui social dove proprio in queste ore ha postato un messaggio che non è passato inosservato tra i vari fan, scatenando un vespaio di polemiche e critiche.

'Ti pagano per stare in studio', scatta la polemica su Armando

"Abituato ad amare incondizionatamente, ricordando solo il bene e non il male ricevuto. Rispettando le scelte di chi ami impari ad amare te stesso", ha scritto Armando sul suo profilo ufficiale Instagram, scatenando subito accese polemiche.

In tanti, infatti, si sono schierati contro il cavaliere napoletano del trono over, accusandolo di essere solo ed esclusivamente alla ricerca di visibilità in trasmissione e non di una donna con la quale poter condividere la vita fuori dallo studio televisivo.

"Chissà quanto ti pagano a Uomini e donne per stare in studio. Dopo tutti questi anni ancora non hai trovato una donna, ridicolo", ha sentenziato un utente sui social mettendo così in dubbio la credibilità del cavaliere partenopeo.

'Sei ridicolo', i fan di Uomini e donne contro Armando

"Una volta a casa, sari uno qualunque. Tutto si racchiude in una sola parola: visibilità.

Tutti i commenti che fai sono quelli di un uomo qualunque", ha scritto un altro spettatore del talk show polemico contro Armando.

"Ormai sei diventato ridicolo. Lo hanno capito tutti che sei in studio solo per visibilità e non per cercare l'amore", ha commentato un altro spettatore social di Uomini e donne.

"Tu ami solo te stesso e vuoi mettere in cattiva luce gli altri", ha scritto ancora qualcun altro commentando il post di Armando.