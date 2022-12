Continua a far discutere il comportamento di Antonella nella casa del Grande Fratello Vip: oltre a litigare con molti coinquilini come Tavassi e Micol e a offendere Giaele dandole dell'ameba, in queste ore l'influencer se l'è presa anche con il fidanzato Edoardo. A far arrabbiare Fiordelisi, sono stati i mancati gesti d'affetto di Donnamaria quando sul giardino è volato un messaggio aereo per la coppia ribattezzata "donnalisi". La vippona ha rimproverato il romano dicendo che la deve baciare e abbracciare quando i fan gli dimostrano amore dall'esterno.

Aggiornamenti sui piccioncini del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando hanno fatto pace al Grande Fratello Vip ma tra Antonella ed Edoardo c'è di nuovo tensione. Questa volta è stata la concorrente a irrigidirsi in seguito ad un comportamento del fidanzato che non le è piaciuto.

Il tutto è iniziato quando sulla casa è passato un aereo con attaccato uno striscione per la coppia ribattezzata "donnalisi".

"ED no silenzi e paure, fidati di AF", è questo il messaggio che i fan hanno voluto far arrivare ai piccioncini dopo giorni di crisi e incomprensioni.

Fiordelisi ha subito ringraziato chi continua a dimostrarle amore nonostante le mille critiche che riceve sia tra le mura di Cinecittà che fuori: "Grazie, siete i numeri uno.

Vi amo".

Donnamaria si è detto contento ma non ha esultato con salti e grida come la sua dolce metà, ed è proprio per questo motivo che alcuni minuti dopo è stato rimproverato.

La strigliata della protagonista del Grande Fratello Vip

Edoardo si è accorto dell'irrigidimento di Antonella e ha chiesto spiegazioni: la ragazza non se l'è fatto ripetere due volte e ha informato il fidanzato di come vorrebbe si comportasse quando dall'esterno arrivano messaggi d'affetto per la loro coppia.

"Quando passa l'aereo, io voglio baci e abbracci. Tu non fai mai nulla, mi sono scocciata", ha sbottato Fiordelisi lo scorso 20 dicembre.

Secondo la vippona, dunque, Donnamaria dovrebbe reagire in modo più caloroso quando i fan dei "donnalisi" si espongono pubblicamente pagando per un messaggio che gli viene recapitato con un aereo che sorvola le mura di Cinecittà.

Il romano non ha replicato al rimprovero della compagna, probabilmente stanco delle tante liti che hanno avuto di recente e che stavano quasi portando alla loro rottura definitiva.

Le critiche all'influencer del Grande Fratello Vip

Nonostante sia la concorrente più criticata della settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella continua a farsi forza contando i tantissimi messaggi aerei che ha ricevuto dai fan da quando è entrata nella casa. Stando a quanto ha detto la ragazza in una recente discussione con Tavassi, sarebbero ben 26 gli striscioni che hanno sorvolato le mura di Cinecittà solo per lei o per la coppia "donnalisi".

Edoardo, però, è convinto che questo non basti per stabilire la forza di qualcuno in un'eventuale nomination: il romano, infatti, sostiene che Fiordelisi non sarebbe amata come lei stessa pensa e che i tanti applausi che riceve contro durante le puntate, lo dimostrerebbero.

Sui social network, inoltre, da giorni circola l'hastag "fuoriAntonella", creato da chi non apprezza l'influencer e i comportamenti che assume davanti alle telecamere del reality-show.

Al termine della diretta del 19 dicembre scorso, ad esempio, la 24enne si è mostrata traballante e "alticcia" (anche se molti spettatori sono certi che abbia finto di essere ubriaca) dopo una lite con Tavassi e Micol. Mentre il fidanzato cercava di portarla via per evitarle nuovi scontri, la giovane ha puntato il dito contro Giaele dicendo: "Tu sei un'ameba".