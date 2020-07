Armando Incarnato è uno dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e donne. Dalla conoscenza con Ursula Bennardo, fino a quella con Veronica Ursida, il cavaliere è stato soprattutto protagonista di varie segnalazioni giunte alla redazione, tra cui quella di una sua ipotetica relazione con l’ex Janette.

Armando Incarnati, le origini

Armando Incarnato è nato nel 1977 a Napoli. Nella vita è un imprenditore e gestisce diverse attività. Erroneamente viene spesso definito “hairstylist”, ma in realtà nella vita si è occupato della gestione di un salone. I suoi genitori hanno un lungo matrimonio alle spalle, infatti sono sposati da 50 anni.

Il cavaliere di Uomini e Donne alcune volte, tramite il proprio profilo Instagram, ha dovuto smentire delle false indiscrezioni sul loro conto, come per esempio un loro presunto divorzio avvenuto quando Armando era un bambino.

Nella sua famiglia è presente anche sua sorella Tina. Ha 44 anni, due figli (Giuseppe e Viviana) e a differenza del fratello non lavora nel mondo della televisione, anche se nel 2019 è assurta agli onori della cronaca perché un ex cavaliere del trono over, Juan Luis Ciano, aveva iniziato a corteggiarla in contemporanea alla conoscenza intrapresa in studio con Gemma Galgani.

Armando ha anche un figlia di nome Michelle, avuta dalla sua ex compagna Daniela. I due si sono conosciuti quando avevano solo 13 anni in Calabria, luogo in cui Incarnato era solito trascorrere l’estate.

Sono stati insieme quasi 19 anni, all’inizio hanno vissuto la storia a distanza, ma quando Daniela ha finito il liceo si è trasferita a Napoli. La loro storia è finita perché, come ha dichiarato Armando a Uomini e Donne Magazine: “Sono andato via di casa, gesto che ho fatto per una questione di principio, perché lei aveva preso delle decisioni senza interpellarmi”.

Il debutto a Uomini e Donne

Armando ha fatto il suo esordio a Uomini e Donne nel 2018 e la sua prima conoscenza importante è stata quella con Ursula Bennardo. In merito alla donna, sempre su Uomini e Donne Magazine, aveva dichiarato: “Ursula la porterò sempre nel cuore, è una donna comprensiva che non tende mai a puntare il dito.

Le ho voluto e le voglio molto bene, per questo auguro a lei, Sossio e ovviamente alla nuova arrivata (la figlia Bianca, ndr) tutto il meglio”.

Successivamente, un’altra conoscenza importante è stata quella con Noel Formica. La loro storia è finita in polemica, in quanto i due hanno sempre dichiarato di frequentarsi sporadicamente a Roma, nei giorni in cui erano nella capitale per effettuare le registrazioni del dating show. La verità, invece, era un’altra: infatti il cavaliere e l’ex dama si vedevano assiduamente di nascosto e Armando, durante una puntata del dating show, ha confessato tutto aggiungendo: “Posso dire che lei è finta, falsa. Mi ha usato”.

Le segnalazioni giunte in redazione

Dopo Noel, Armando Incarnato inizia alcune frequentazioni che non finiscono nel migliore dei modi, tra cui quella con Roberta di Padua e Veronica Ursida.

Anche se gli occhi del cavaliere cadono su Ida Platano, impegnata nel suo eterno tira e molla con Riccardo Guarnieri. I due iniziano una breve frequentazione, dove scatta anche un bacio, il primo di Ida dopo un anno dalla fine della relazione con Riccardo. È stato proprio questo gesto a far scatenare la gelosia del cavaliere tarantino e a indurlo a chiedere la mano a Ida.

Armando, durante la sua esperienza nel trono over, è stato anche protagonista di numerose segnalazioni. L’ultima in ordine di tempo è quella che l’avrebbe voluto nuovamente con la sua ex fidanzata Janette. Secondo alcune immagini mostrate a Uomini e Donne, i due avrebbero anche trascorso la quarantena insieme. Cosa smentita da ambedue i protagonisti, che proprio in studio non se le sono mandate a dire, con Armando che ha chiosato: “Sette anni d’inferno, me la son ritrovata qui dentro”.