Una dama del Trono Over di Uomini e donne è stata vista e fotografata in discoteca. Cristina Tenuta, che ha frequentato per un periodo Armando Incarnato, l'altra sera è stata pizzicata in un locale in compagnia: chi ha incontrato la protagonista del dating-show, racconta che era in atteggiamenti affettuosi con un uomo ignoto.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Sui social network si sta parlando tanto di quello che è accaduto alla fine delle riprese di venerdì scorso: Deianira Marzano, infatti, ha reso pubblico il messaggio di una persona che ha incontrato una dama del parterre in un locale romano.

"Ciao, c'era Cristina di U&D in atteggiamenti molto intimi con uno sconosciuto in discoteca", si legge accanto alle due fotografie che sono state fatte di nascosto alla donna.

In queste immagini che l'influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram, si vede la bionda Tenuta sorridere e divertirsi al centro della pista: accanto alla donna o alle sue spalle, si intravede un signore che dovrebbe essere l'altro protagonista della segnalazione.

Il rifiuto a Riccardo a Uomini e Donne

Definendolo "uno sconosciuto", l'autore della segnalazione su Cristina è come se indirettamente avesse detto che non si trattava di un cavaliere del parterre col quale la romana si starebbe frequentando. Chi ha incrociato la dama in discoteca l'altra sera, però, si è detto certo del fatto che fosse in atteggiamenti molti affettuosi con un uomo e questo potrebbe andare contro il regolamento del programma al quale sta partecipando dallo scorso settembre.

Tenuta, infatti, ha esordito nel cast di Uomini e Donne all'inizio della stagione 2022/2023 ed è subito stata notata da alcuni storici cavalieri.

Armando Incarnato è stato il primo a chiedere il numero a Cristina e a corteggiarla: la loro conoscenza, però, non è mai decollata e il napoletano si è lamentato più volte dei tanti no che la dama gli ha detto quando proponeva un'uscita.

Anche Riccardo Guarnieri ha cercato un approccio con la protagonista del Trono Over, ma ha sempre ricevuto un "due di picche": la donna ha ammesso di non provare attrazione per il pugliese e soprattutto di non fidarsi affatto di lui visto il suo passato sentimentale (principalmente quello turbolento con Ida Platano).

Pinuccia verso l'addio definitivo a Uomini e Donne

La segnalazione su Cristina, non è l'unica notizia che sta circolando su Uomini e Donne nelle ultime ore.

Dalle anticipazioni della registrazione del 9 dicembre emerge che Pinuccia era di nuovo assente e nessuno ha parlato di lei in studio.

Sui social network, inoltre, sta girando un'indiscrezione secondo la quale la dama starebbe raccontando ai concittadini di Vigevano di essere stata cacciata dal programma: il fatto che Della Giovanna non abbia preso parte alle ultime due puntate, dunque, non dipenderebbe da una sua volontà né da motivi di salute.

Si vocifera che Maria De Filippi si starebbe stancata dei comportamenti eccessivi della 80enne, e per questo avrebbe preferito allontanarla dal Trono Over: la goccia che ha fatto traboccare il vaso, potrebbe essere stato lo svenimento che la donna ha finto di avere nel corso di una discussione con Tina Cipollari, un siparietto che ha allarmato e preoccupato sia la padrona di casa che il resto della redazione.