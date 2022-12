Gli studi di U&D hanno riaperto dopo circa due settimane: venerdì 9 dicembre è stata registrata una nuova puntata che, salvo cambi di programma, dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 prima delle vacanze di Natale. Gli spoiler che sta dando il blogger Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che tra i senior del cast è successo di tutto ancora una volta.

Attesa per il ritorno di Ida a U&D

Era da martedì 29 novembre che non trapelavano nuove anticipazioni su U&D: venerdì 9 dicembre, è stata registrata una puntata inedita e in questi minuti stanno circolando i primi spoiler su quello che è accaduto in studio.

Come di consueto, anche nell'appuntamento odierno del dating-show si è parlato a lungo di Riccardo e della sua situazione sentimentale. Da quando Ida ha lasciato il programma con Alessandro (la loro ospitata andrà in onda dopo il weekend, ovvero lunedì 12), il cavaliere fa fatica a mantenere una frequentazione per più di qualche giorno: l'ultima dama che Guarnieri ha conosciuto lontano dai riflettori è stata Gloria Nicoletti.

La scintilla tra i due, però, non è mai veramente scattare (soprattutto da parte del pugliese), tant'è che un paio di settimane fa hanno deciso di non uscire più insieme perché consapevoli che il loro rapporto non poteva andare oltre l'attrazione fisica. Il tarantino ha raggiunto la romana sotto casa, ma lei l'ha rifiutato dicendo di avere un altro impegno.

Un parere condiviso sia dagli opinionisti che da gran parte dei telespettatori, è che il protagonista del Trono Over sarebbe ancora innamorato dell'ex fidanzata Ida, e che per questo non riuscirebbe a voltare pagina lasciandosi andare a nuove emozioni.

Platano, però, è felicissima con Vicinanza e non intende tornare in tv, se non per raccontare come procede la sua storia d'amore.

Dando un'occhiata ai profili social della parrucchiera, si apprende che oggi era regolarmente al lavoro nel suo salone.

Novità sulla protagonista di U&D

Un'altra anticipazione che i fan di U&D attendevano da quasi due settimane, è quella su Pinuccia. Dopo aver litigato con Tina in una delle ultime registrazioni, la signora di Vigevano non ha partecipato alle riprese del 29 novembre e nessuno ha spiegato il perché.

L'assenza della dama nel parterre, però, ha fatto parecchio rumore, anche perché si è vociferato che sia stata voluta da Maria De Filippi come "punizione" per aver finto uno svenimento che ha allarmato sia lei che la redazione. Discutendo con la bionda opinionista, infatti, di recente la 80enne si era sdraiata per terra e aveva simulato un malore: questa scena non è ancora andata in onda, ma dovrebbe essere proposta ai telespettatori tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre.

Anche oggi Pinuccia Della Giovanna era assente e Pugnaloni conferma che la presentatrice ha preferito allontanarla per "proteggere" Alessandro Rausa, pressato da mesi dalla dama.

Il percorso del tronista di U&D

Tra i protagonisti della registrazione di U&D del 9 dicembre, ci sono stati anche Gemma Galgani e Biagio Di Maro.

Il blogger Pugnaloni, però, fa sapere che la conduttrice De Filippi si è concentrata anche sui tre ragazzi del Trono Classico: Federico Nicotera, in particolare, sembra sempre più vicino alla scelta, ma oggi è stata mostrata solo l'esterna molto emozionante che Federico Dainese ha fatto con Vincenza, scatenando la reazione rabbiosa di Elena. Il tronista ligure è l'unico di cui si è parlato in studio: la conduttrice, infatti, non ha fatto accenno al percorso di Lavinia né a quello del romano, che da mesi è indeciso tra Carola e Alice.