L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda questo lunedì 12 dicembre con una nuova puntata che si preannuncia densa di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà in primis il ritorno in studio della dama siciliana Ida Platano, la quale avrà modo di riaffacciarsi in studio dopo la fatidica scelta finale che l'ha portata ad abbandonare il cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi assieme ad Alessandro Vicinanza. Questo ritorno di Ida, accenderà nuovamente le polemiche e le discussioni con il suo ex Riccardo.

Ida Platano torna in studio: anticipazioni Uomini e donne 12 dicembre 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che questo lunedì 12 dicembre inizierà la nuova attesissima settimana dove ci sarà spazio per l'arrivo in studio di Ida Platano.

A distanza di alcune settimane dalla scelta che l'ha portata a uscire di scena dal cast della trasmissione assieme ad Alessandro, ecco che la dama avrà modo di riaffacciarsi in studio.

La conferma è arrivata anche dalla stessa Ida che, sui social, ha condiviso il messaggio di un suo fan che si diceva entusiasta e in trepidante attesa della puntata di lunedì pomeriggio, che l'avrebbe vista protagonista in studio.

Ida affronta Riccardo e lo smaschera: anticipazioni Uomini e donne 12 dicembre

Questa sarà l'occasione giusta per replicare alle accuse di coloro che non credevano nella buona riuscita della sua storia d'amore con Alessandro (tra cui anche Tina Cipollari) e ci sarà spazio anche per un nuovo atteso confronto con Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 12 dicembre, rivelano che Ida Platano rivelerà di aver risentito Riccardo dopo la registrazione della scelta.

Il motivo? Il suo ex fidanzato le ha inviato dei messaggi e, in questo modo, ha provato a rientrare nella sua vita.

Riccardo sbotta con Ida e Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Peccato, però, che la reazione di Ida non sia stata delle migliori: arrivati a questo punto del suo percorso, la dama siciliana considera ormai archiviata la sua relazione con Riccardo e, come svelato anche in una serie di interviste rilasciate dopo la scelta, nel suo futuro c'è solo Alessandro Vicinanza.

Sta di fatto che, dopo essersi ritrovato messo alle strette da Ida Platano, Riccardo Guarnieri non reagirà proprio nel migliore dei modi e sarà una furia nei confronti della dama e del suo nuovo fidanzato, tacciandoli di essere stati poco onesti nei suoi confronti.

Insomma, la nuova settimana di Uomini e donne si aprirà all'insegna di polemiche e colpi di scena.

Volano sempre più gli ascolti di Uomini e donne nel pomeriggio Mediaset

Anche le ultime puntate trasmesse su Canale 5, dominate in primis dalla sfuriata di Gemma nei confronti di un cavaliere che l'ha presa in giro e usata, sono state ampiamente premiate dal pubblico.

Malgrado l'agguerrita concorrenza dei Mondiali di calcio che, nella fascia del pomeriggio di Rai 1 stanno appassionando una vasta platea di spettatori, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si è confermato leader indiscusso degli ascolti del pomeriggio.

Con una media giornaliera che arriva a sfiorare la soglia dei tre milioni di spettatori e uno share che tocca anche il 26% in daytime, l'appuntamento con Uomini e donne si conferma al vertici degli ascolti di Canale 5, registrando uno dei dati migliori della giornata, assieme agli ascolti delle soap Beautiful e Terra Amara.

Intanto, però, in vista delle prossime settimane di programmazione, ci sarà spazio anche per lo stop natalizio che riguarderà la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

In arrivo la pausa natalizia per Uomini e donne in daytime

Anche quest'anno, infatti, Mediaset non assicurerà la messa in onda delle trasmissioni pomeridiane nelle settimane centrali del periodo natalizio.

L'appuntamento con Uomini e donne, ad esempio, è previsto fino al 21 dicembre 2022 dopodiché inizierà la pausa che andrà avanti per due settimane.

Stessa sorte toccherà anche a Pomeriggio 5, il talk show del pomeriggio condotto da Barbara d'Urso che sarà in pausa per un po' di settimane durante le settimane del Natale.

La stessa sorte, però, non toccherà alle soap: Beautiful, Terra Amara e Un altro domani saranno regolarmente in onda su Canale 5 durante il periodo delle feste e continueranno così a tener compagnia al pubblico anche nelle settimane clou del periodo natalizio.