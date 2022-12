Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori di Rai 1. Negli episodi inediti Armando scopre un segreto su Vito che potrebbe cambiare per sempre le sorti di Maria, reduce dalla cocente delusione con Rocco.

Nel frattempo, il rapporto tra Vittorio e Matilde si consolida sempre di più e Conti avrà un'idea per la sua nuova campagna pubblicitaria, che sarà l'occasione giusta per tentare di dimenticare Marta, oltre che far volare le vendite del grande magazzino.

Di seguito approfondiamo i dettagli di cosa accadrà nell'episodio del 21 dicembre.

Irene trova una lettera di Stefania: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Ormai Stefania e Marco sono lontani, felici e innamorati, pronti a iniziare una nuova vita in America. Peccato che Irene soffra molto la mancanza della sua amica e che nessuno riesca a consolarla, almeno un po'. Sarà però Alfredo a fare tornare il sorriso alla bella Cipriani con un gesto inaspettato.

Intanto Irene, mentre sarà indaffarata a rifare il letto di Stefania, troverà una lettera a lei indirizzata. Aprendola, non crederà ai suoi occhi: c'è un biglietto per raggiungere l'amica in America, così da passare le vacanze di Natale con lei.

Gemma convince Veronica a perdonare Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Gloria ed Ezio si sono baciati ma hanno deciso di tenere nascosta la cosa per il bene di tutti. Veronica ovviamente non sa nulla e Gemma invita la madre a essere più morbida nei confronti di Ezio.

Vedendo che Ezio sta cercando di recuperare terreno, Veronica parla con il compagno e gli concede una piccola apertura.

Intanto, Marcello non ha alcuna intenzione di lasciar perdere la sua intenzione di riconquistare Ludovica. Sa che non sarà facile competere con Torrebruna. Anche se Ludovica ha spezzato il cuore di Marcello rifiutandolo, non è detta l'ultima parola.

Vittorio e Matilde in partenza: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Adelaide ha intuito che tra Conti e Matilde c'è del tenero e vuole saperne di più, cercando di indagare sulla reale natura del loro rapporto.

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore del 21 dicembre raccontano che Vittorio e Matilde saranno in procinto di partire insieme per incontrare l'attrice Martinelli, che vogliono ingaggiare per la nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino.

Conti e Matilde sono sempre più vicini e complici e questo viaggio non farà altro che unirli ancora di più, anche se si concluderà in maniera inaspettata.