Lo sceneggiato Il Paradiso delle signore targato Rai 1 e giunto alla sua settima stagione, non mancherà di stupire il pubblico affezionato anche nel periodo natalizio. Nella puntata che verrà trasmessa il 22 dicembre 2022 dalle ore 16:05 circa, a continuare a supportare Marcello Barbieri (Pietro Masotti) nella sua lunga scalata sociale ci sarà ancora Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Il ragazzo chiederà nuovamente una mano alla contessa, dopo aver avuto un confronto non piacevole con la sua ex fidanzata Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 22 dicembre: torna il sereno tra Veronica e Ezio

Gli spoiler sul sessantaquattresimo episodio in programmazione sul piccolo schermo giovedì 22 dicembre, dicono che Irene (Francesca Del Fa) dopo aver trovato una lettera di Stefania (Grace Ambrose) contenente un biglietto aereo a suo nome per l’America, ancora visibilmente emozionata darà l’impressione di essere pronta a superare la mancanza dell’amica. La venere Cipriani farà un passo in avanti, visto che addirittura sembrerà intenzionata a mettersi subito alla ricerca di una nuova coinquilina a pochi giorni dalla partenza della giovane Colombo.

Intanto Veronica (Valentina Bartolo) cambierà atteggiamento, dopo aver ascoltato il consiglio della figlia Gemma (Gaia Bavaro) di essere meno dura con il compagno Ezio (Massimo Poggio): la donna accetterà che il suo amato si metta in società con l’ex moglie Gloria (Lara Komar), dopo essere stata contrariata in precedenza arrivando a scontrarsi con i diretti interessati.

A questo punto Veronica chiederà a Colombo di fare ritorno a casa: la capocommessa Moreau non perderà tempo per apprendere che è tornato il sereno tra il padre di sua figlia e la compagna.

Matilde si rifiuta di posare per un manifesto pubblicitario, Armando ha dei dubbi su Vito

Nel frattempo la Martinelli rifiuterà la proposta di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti), di partecipare al servizio fotografico in occasione della nuova campagna promozionale del grande magazzino milanese: Conti dopo non essere riuscito nel suo intento, chiederà a Frigerio di posare per il manifesto pubblicitario trovando un muro.

Armando (Pietro Genuardi) invece comincerà ad avere dei dubbi sul nuovo contabile Vito (Elia Tedesco), dopo aver scoperto un segreto sullo stesso.

Infine Marcello sempre più deciso a rifare breccia nel cuore della sua ex fidanzata Ludovica, organizzerà un grande affare per la sua scalata sociale: per riuscire nella sua difficile impresa, il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) potrà contare ancora una volta sulla complicità della sua alleata Adelaide.