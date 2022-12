Questo giovedì 29 dicembre è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e non sono mancate le sorprese, soprattutto all'interno del Trono over, dove Gemma è tornata a essere protagonista.

Appena il giorno precedente Gemma aveva detto di accettare che Alessandro uscisse anche con Pamela e non solo. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Galgani ha ricevuto una doccia fredda, l'ennesima.

Al trono classico, invece, Federico sembra essere vicino alla scelta. Durante l'esterna con Alice, tuttavia, ha preso una decisione che ha deluso la corteggiatrice.

Alessandro 'scarica' Gemma: anticipazioni registrazione Uomini e Donne del 29/12

Non c'è pace e gioia per Gemma che, pur di portare avanti la conoscenza con il signor Alessandro, aveva deciso di accettare che frequentasse anche Pamela. Nella precedente registrazione di Uomini e Donne c'era stato un acceso litigio tra Alessandro e Paola, dopo che quest'ultima si era indispettita per la questione dello stesso hotel scelto per le esterne.

Ebbene, per Gemma è arrivato il due di picche: Alessandro ha infatti dichiarato che da lei vuole solo un rapporto di amicizia, niente di più.

Insomma, uno smacco per Gemma che, anche in questa edizione del trono over di Uomini e Donne sembra essere perseguitata dalla sfortuna.

Desdemona alla corte di Alessandro: anticipazioni riprese Uomini e Donne del 29/12

Il signor Alessandro "va a ruba". Per lui, oltre alla scartata Galgani, da tempo sono interessate altre dame: parliamo di Cristina e Pamela. Durante la registrazione del 29 dicembre, inoltre, si è aggiunta alla sua corte anche Desdemona.

Alessandro ora dovrà decidere cosa fare con le tre signore interessate a lui, dopo aver scelto di "scaricare" Gemma, offrendole solo una sincera amicizia.

Tina e Gianni, anche stavolta, non credono a Cristina, così come Armando, che aveva già espresso il suo parere nella registrazione precedente.

Federico non fa entrare Alice in casa: spoiler riprese Uomini e Donne del 29/12

Relativamente al trono classico Federico aveva chiesto nella precedente registrazione di Uomini e Donne di poter fare due 'belle esterne' con Carola e Alice.

La prima ragazza che ha portato fuori è stata Alice. In puntata si è visto il prosieguo dell'esterna scorsa, con i due in macchina. Durante il tragitto, Federico si è fermato un attimo a casa, ma ha preferito non far entrare Alice, deludendo le sue aspettative.

Chi sceglierà Federico, dopo questa esterna che non si è conclusa proprio nel migliore dei modi? Non resta che attendere le nuove registrazioni e vedere che cosa accadrà al trono classico.