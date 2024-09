Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 16 al 20 settembre, sarà la volta della testimonianza di Diego al processo per l'affidamento di Tommy. Si troverà in una impasse e così finirà per mettere nei guai Ida, già preoccupata per le dichiarazioni di Magda. Nel frattempo, Alberto si decide ad andare in commissariato, pronto a chiedere protezione in cambio di informazioni importanti sul boss Torrente.

Alberto chiede aiuto

Con il passare dei giorni cresce sempre più l'ansia di Alberto, che non fa altro che ripensare ai giorni nei quali era preda di Torrente e dei suoi uomini.

Sa di aver commesso una follia e ripensa alle parole di Niko. Per il bene di Federico e Clara - ma anche per salvarsi la pelle - va da Cimmino e Nicotera, a cui rilascia informazioni importanti per risalire al boss.

Samuel e Micaela si rivedono, ma tra i due non mancano i problemi. Serena e Manuela sono però convinte che la gemella non sia così disinteressata a Samuel. Rossella invece si scontra con Riccardo per via dei loro trascorsi e l'ammirazione che prova il nuovo primario per lei.

Diego rischia di capovolgere l'esito del processo

Magda ha rilasciato una deposizione pericolosa che ha fatto perdere terreno alla nipote. Stavolta deve testimoniare Diego, ma l'avvocato di Magda lo mette in difficoltà, facendogli dire delle frasi che potrebbero mettere Ida in grossi guai.

Intanto Roberto e Marina sono sempre più distanti, ciò che occupa la mente di Ferri giorno e notte è l'esito del processo. Disposto a tutto, mette in atto un piano crudele che coinvolge Lara.

Guido ha scelto Claudia, ma Lollo potrebbe cambiare la situazione. In occasione della festa di San Gennaro fa sì che il padre si riavvicini a Mariella, ma non pare che funzioni.

Bice convince così l'amica a distrarsi un po' in sua compagnia.

Ida lascia Diego: ipotesi sulle nuove puntate

Il desiderio di Ida di riavere suo figlio è forte e l'avvocato di Magda potrebbe davvero portare Diego a dire qualcosa di sbagliato. Non dimentichiamo che è stato proprio lui a convincere Ida a non raccontare tutta la verità al processo.

Se dovesse finire male, Ida potrebbe prendersela con Diego, pur sapendo che ha agito involontariamente.

Non si esclude che se ciò accadesse lei lo potrebbe lasciare, rassegnata a vivere lontano da suo figlio. Riguardo invece Rossella e Riccardo, sembra strano che non succeda più nulla. Le discussioni e gli scontri continui dimostrano che, comunque sia, tra loro c'è ancora un forte legame. Chissà che ora, avendo riflettuto sui suoi sentimenti, Ross non provi a dare una seconda - anzi una terza per la precisione - possibilità a questa relazione.