Le nuove puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 dicembre 2022 si preannunciano dense di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla giovane Alice, la quale non avrà alcuna intenzione di arrendersi con Nunzio, nonostante sia arrivata la sua fidanzata Chiara in città.

Occhi puntati anche su Rosa: la donna si sentirà male e farà preoccupare Viola e Ornella, le quali decideranno di capire cosa sta succedendo alla donna.

Rosa si sente male: anticipazioni Upas 26-30 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 30 dicembre 2022 rivelano che Viola si ritroverà ad ascoltare una conversazione tra Antonio e Manuel: suo figlio vorrebbe che l'amico lo raggiungesse a casa per stare insieme e potersi divertire.

Manuel, però, gli dice che non può andare a trovarlo perché sua mamma non si sente bene: a quanto pare, infatti, le condizioni di salute di Rosa non sarebbero delle migliori.

Tale rivelazione non passerà inosservata a Viola, la quale apparirà subito molto preoccupata per Rosa e, assieme a sua mamma Ornella, decideranno di presentarsi a casa della donna per farle visita e accertarsi del suo stato di salute. Quando la vedranno, noteranno subito che Rosa ha un rossore evidente agli occhi e la inviteranno a farsi visitare al più presto alla vista.

Rosa sbotta contro Viola e Ornella: anticipazioni Upas 26-30 dicembre 2022

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 30 dicembre 2022 rivelano che la reazione di Rosa, al cospetto di questa visita del tutto inaspettata, non sarà delle migliori.

La donna apparirà a dir poco infastidita dalla presenza di Viola e Ornella in casa sua e chiederà alle due donne di non intromettersi.

Tuttavia, malgrado la reazione brusca di Rosa, Viola deciderà di non arrendersi ormai consapevole del fatto che ci sia qualcosa di più grande dietro e così deciderà di rivolgersi a Damiano.

Il poliziotto arriverà a pensare che l'origine di questi malesseri improvvisi di Rosa e suo figlio possano avere a che fare con la fabbrica di giocattoli dove lavora la donna.

Alice non si arrende con Nunzio: anticipazioni Upas al 30 dicembre 2022

A quel punto Viola deciderà di andare fino in fondo e farà in modo che alcuni dei giocattoli prodotti in quella fabbrica vengano analizzati.

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 dicembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio, che si ritroverà diviso tra Alice e la sua fidanzata Chiara.

La nipote di Marina non avrà alcuna intenzione di indietreggiare e rinunciare al giovane Nunzio: alla faccia dei progetti che il cuoco ha con la sua fidanzata Chiara, Alice si farà avanti e cercherà in tutti i modi di conquistarlo, mettendo il ragazzo in una serie di problemi.