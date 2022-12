Nella soap opera Un posto al sole le anticipazioni delle puntate che vanno dal 26 al 30 dicembre, rivelano che Cotugno si troverà a vivere una situazione simile al protagonista de Il canto di Natale, infatti dei misteriosi fantasmi del passato e del futuro faranno visita al vigile.

Nunzio sarà particolarmente colpito nel rivedere Chiara in città. Il ragazzo vorrà troncare con Alice per dedicarsi a Chiara. Ma la giovane Pergolesi sembrerà non essere della stessa opinione, volendo a tutti i costi che Nunzio faccia parte della sua quotidianità.

Renato parlerà con Filippo delle sue preoccupazioni sul figlio Niko.

Mariella invece, deciderà di ascoltare i consigli del marito sulla questione che riguarda Bice e Salvatore.

Trame Un posto al sole dal 26 al 30 dicembre: Mariella accetta i consigli di Guido

Giulia noterà che Bianca sembra essere sempre più giù di morale: per tirarla su Giulia deciderà di condurla in un luogo particolare (ancora non reso noto dalle anticipazioni). Intanto Antonio trascorrerà tutta la mattina con il padre, mentre Viola sarà alle prese con i preparativi per la lezione di Manuel. Qualcosa di molto particolare però, stravolgerà tutti i loro piani.

Salvatore e Bice si dimostreranno sempre più insistenti e pressanti nei confronti di Mariella. La donna si sentirà mancare l'aria per la forte invadenza dei due e penserà che sia il caso di dare retta ai consigli di Guido sulla questione.

Per Nunzio intanto il ritorno di Chiara non è stato per nulla indifferente. Il ragazzo si è ritrovato in un bivio e cercherà di dividersi tra lei e Alice, anche se sembrerà avere un interesse maggiore verso Chiara.

Spoiler Un posto al sole al 30 dicembre: Alberto e Clara restano spiazzati al rientro in casa

Viola capirà che i problemi di salute di Manuel e Rosa sono legati a un fenomeno particolare, intanto Damiano dimostrerà di volersi avvicinare sempre di più alla professoressa Bruni e quest'ultima si confiderà a tal proposito con Angela.

Mariella cercherà di seguire tutti i consigli del marito perché non vorrà farsi carico dei problemi sentimentali altrui.

Alberto e Clara faranno rientro dalla loro vacanza e troveranno in casa qualcosa di strano, al momento però, non è ben chiaro di cosa si tratti.

Infine Alice sarà l'organizzatrice di una festa di Capodanno, alla quale saranno invitati anche Nunzio e Chiara. Il giovane non avrà nessuna intenzione di recarsi all'evento, al contrario di Chiara che invece vorrebbe andare.