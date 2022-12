Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 dicembre 2022 rivelano che Niko continuerà a portare avanti il piano che ha come scopo quello di fornire a Manlio la somma di soldi necessari per far "punire" l'assassino di Susanna.

Spazio anche alle vicende di Lia che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera in onda su Rai 3, si ritroverà a fare una scoperta legata al suo passato, che finirà per metterla di nuovo in forte crisi.

Niko deve trovare i soldi per Manlio: anticipazioni Upas 5-9 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Upas nella settimana 5-9 dicembre rivelano che Niko si sentirà sempre più messo alle strette dopo aver dato la sua parola a Manlio per quel progetto che prevede di cercare i soldi necessari per far sì che dei loschi individui conosciuti in carcere possano mettere la parola fine alla vita di Lello.

In questo modo, infatti, Manlio intende vendicare la morte di sua figlia, credendo che sia l'unico modo per ottenere giustizia, visto che Lello potrebbe ottenere uno sconto di pena per quanto ha fatto.

Seppur fortemente combattuto, si metterà alla ricerca di questi soldi e per racimolare la cifra richiesta, Niko penserà di vendere l'automobile.

Niko spaventa il figlio, Nunzio sedotto: anticipazioni Upas 5-9 dicembre

Sta di fatto che, questo comportamento "strano" di Niko finirà per far spaventare suo figlio Jimmy: il ragazzino sarà preoccupato dal modo di fare di suo padre e deciderà di parlarne con zia Manuela.

La donna, insospettita dal racconto di Jimmy, deciderà di indagare per cercare di vederci chiaro in questa vicenda e capire cosa sta succedendo a Niko.

Riuscirà a scoprire la verità prima che possa essere troppo tardi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Intanto Alice continuerà a "marcare stretto" Nunzio: la ragazza sembra aver preso una vera e propria cotta nei confronti del giovane Cammarota e non avrà alcuna intenzione di lasciarlo perdere.

La giovane nipote di Marina metterà a punto un nuovo stratagemma per continuare a stare vicino a Nunzio: riuscirà a farlo "cadere" nella sua trappola oppure no?

Lia farà una brutta scoperta: anticipazioni Upas 5-9 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 5-9 dicembre 2022 rivelano che tra Diego e Lia proseguirà la relazione.

I due cominceranno a frequentarsi con grande intensità e saranno pronti a prendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Tuttavia, quando le cose tra i due sembrano andare nel migliore dei modi, ci sarà un evento del tutto inaspettato e inatteso. Lia farà una brutta scoperta (per ora ancora ignota) che avrà a che fare col suo passato e finirà per riaprire di nuovo delle ferite nel cuore della donna.

Quale sarà questa clamorosa scoperta che porterà Lia a rimettersi in discussione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di Upas.