Le anticipazioni di Un posto al sole non preannunciano nulla di buono per Niko. A tal proposito, l'avvocato Poggi sarà sempre più in tensione e sarà indeciso se seguire o meno la proposta di Manlio, per sbarazzarsi di Lello Valsano. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, nel caso in cui decidesse di assecondare il signor Picardi, il figlio di Renato avrebbe bisogno di soldi e, per riuscire a ottenere velocemente l'ingente somma di denaro, Niko vorrà vendere la sua auto. Purtroppo, però, Poggi sarà sul punto di commettere un errore che potrebbe farlo finire in prigione.

Un posto al sole, trame: Niko cerca denaro e vuole vendere la sua auto

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Niko è entrato in crisi, a causa della proposta che gli ha fatto suo suocero. Manlio aveva contattato suo genero e gli aveva chiesto di andargli a fare visita in carcere. In quell'occasione, Manlio aveva proposto a Niko di sbarazzarsi di Lello Valsano, grazie all'aiuto di qualche detenuto. Poggi, a quel punto, avrebbe dovuto trovare i soldi necessari per pagare l'esecutore. Il figlio di Giulia vivrà momenti di forte tensione e le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che l'avvocato, per recuperare in modo facile e veloce il denaro, vorrà vendere la sua auto.

Un posto al sole, prossime puntate: Niko ha comportamenti strani e qualcuno interviene

Nel frattempo, la situazione di Niko non passerà inosservata. In particolar modo, una persona vicina all'avvocato Poggi si accorgerà degli strani comportamenti del ragazzo e vorrà fare luce sulla vicenda. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, però, non chiariscono se, a notare la situazione delicata in cui è finito il papà di Jimmy, sarà un familiare magari Renato, Giulia o Angela.

Un'alternativa potrebbe essere che il co Boschi, il quale è sempre intervenuto per aiutare amici e parenti, noterà che qualcosa non va nel fratello di sua moglie. Inoltre, nei recenti episodi della soap partenopea, anche Raffaele era stato vicino a suo nipote e l'aveva confortato, cercando di fargli capire che anche lui, anni prima aveva subito lo stesso lutto.

Pertanto, potrebbe essere ipotizzabile che, anche in questo caso, possa essere il portiere di Palazzo Palladini a notare che c'è qualcosa di strano in Niko.

Un posto al sole, prossimi episodi: Niko potrebbe finire in carcere

Le anticipazioni di Un posto al sole, però, annunciano una buona notizia, perché la persona in questione, riuscirà a intervenire, prima che la situazione di Niko prenda una brutta piega e prima che sia troppo tardi. In particolar modo, proprio quando Poggi sarà a un passo dal commettere un errore che gli garantirebbe di finire dietro le sbarre, qualcuno vicino a lui farà in modo di non fare finire in un guaio il ragazzo. Nel frattempo, però, resta ancora un mistero quale sarà la decisione dell'avvocato e se asseconderà o meno Manlio Picardi.