Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano, pronta a raccontare al pubblico come sta procedendo la sua relazione col fidanzato Alessandro.

Al tempo stesso, però, la dama siciliana si lascerà andare anche a delle importanti rivelazioni sul conto del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, tanto da smascherarlo in studio su quanto è accaduto una volta terminata la registrazione della scelta finale di Ida.

Ida ritorna in studio con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, rivelano che Ida Platano tornerà di nuovo in trasmissione per raccontare al pubblico come si sta evolvendo la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

I due hanno scelto di abbandonare insieme lo studio della trasmissione di Canale 5 e di viversi la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici del talk show.

La coppia rimetterà così piede in trasmissione per raccontare ai presenti in studio, anche quelli più scettici come Tina Cipollari, che tra di loro tutto sta funzionando nel migliore dei modi.

Tra Ida e Alessandro si è venuto a creare un feeling particolare che li ha portati a rendersi conto di essere fatti per stare insieme, motivo per il quale intendono viversi questa relazione lontani dai riflettori mediatici del programma di Canale 5.

Riccardo viene smascherato dall'ex Ida: anticipazioni Uomini e donne

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo acceso confronto in studio tra Platano e il suo ex Guarnieri.

Sarà Ida a smascherare Riccardo , rivelando davanti a tutti che, dopo la registrazione della scelta, Riccardo è tornato a farsi sentire mandandole dei messaggi.

Il cavaliere pugliese, quindi, non si è "arreso" anche se non ha mai confessato di aver mandato degli sms alla sua ex fidanzata.

La verità verrà a galla e, la reazione di Riccardo, non sarà delle migliori dato che prima sarà protagonista di un acceso confronto con la sua ex e Alessandro, dopodiché lascerà la trasmissione.

Riccardo lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni del programma rivelano che il pubblico avrà modo di assistere all'uscita di scena di Riccardo dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5, tanto da scoppiare in lacrime dopo l'ennesimo dibattito che si è creato in studio.

E così, da queste reazioni del tutto inaspettate del cavaliere pugliese, sembrerebbe proprio che ad oggi non sia ancora riuscito a lasciarsi alle spalle in maniera definitiva la fine della sua complicata relazione con Ida Platano, così come sostengono anche i tanti fan del programma di Maria De Filippi, i quali sperano ancora in un ritorno di fiamma per questa coppia storica del trono over.