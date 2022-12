Continua su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, Chiara tornerà a Napoli e Nunzio dovrà scegliere se restare con lei, oppure iniziare una nuova relazione con Alice. Inoltre Viola capirà che i malesseri di Manuel e Rosa potrebbero essere stati causati da qualcuno, mentre Renato manifesterà a Filippo la preoccupazione per i comportamenti di Niko.

Chiara torna a Napoli

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 26 dicembre, sarà celebrato il Natale. A fare da contorno principale sarà Canto di Natale, un romanzo breve di genere fantastico di Charles Dickens. Protagonista principale risulterà essere Cotugno, il quale dovrà fronteggiare numerose problematiche appartenenti ad oggi e al passato. Inoltre uscirà fuori pure un importante segreto, rimasto all'oscuro fino a questo momento.

Nell'episodio di martedì 27 dicembre, Chiara avrà fatto il suo rientro in città. Alice però non avrà alcuna intenzione di allontanarsi da Nunzio. Quest'ultimo sarà suo malgrado costretto a decidere se approfondire la conoscenza con la Pergolesi o proseguire la relazione con la Petrone.

In tutto questo Renato manifesterà a Filippo tutta la sua preoccupazione per il comportamento di Niko e confiderà che il Sartori possa fargli capire cosa stia succedendo a suo figlio. Bianca starà attraversando un periodo molto triste e sua nonna Giulia, per alzarle il morale, la accompagnerà in una località particolare.

Mariella segue i consigli di Guido

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 28 dicembre, Nunzio sarà confuso dalla venuta di Chiara, ma nello stesso tempo contento di averla accanto a sé. Di conseguenza non gli resterà che mettere le distanze con Alice, la quale però non sarà del tutto propensa ad arrendersi al corso degli eventi.

Intanto Eugenio trascorrerà la mattinata con Antonio. Viola invece sarà insieme a Manuel. La giornata però porterà dei risvolti negativi, in quanto Manuel e Rosa si sentiranno male. Inoltre Mariella seguirà quanto dettole da Guido.

Nella puntata di giovedì 29 dicembre, Viola sarà preoccupata dopo quanto accaduto a Manuel. Quest'ultimo si è salvato solo grazie a Damiano. Bruni comprenderà che questi malori potrebbero non essere casuali. In tutto questo il giovane Boschi si troverà diviso tra Alice e Petrone, mentre Mariella non ce la farà più a sopportare Cerri e Bice e deciderà di tenerli lontani.

Alice mette in difficoltà Nunzio

In base agli spoiler di venerdì 30 dicembre, Alberto e Clara torneranno a Napoli dopo una settimana passata sulla neve e si accorgeranno che qualcosa non va nella loro abitazione.

Intanto Viola esternerà ad Angela la sua paura per la presenza sempre più frequente di Damiano nella sua vita. Infine Alice preparerà una festa per la sera di San Silvestro a casa sua. In questo modo Nunzio si troverà in difficoltà con Chiara e dovrà fornirle una scusante plausibile per non andarci.