Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, Adelaide riuscirà insieme a Marcello ad acquistare Palazzo Andreani al posto di Umberto. Inoltre Conti avrà paura di perdere pure Matilde visto che Tancredi è tornato in città per recuperare il rapporto con lei, mentre Vito manifesterà ad Armando la sua delusione per il comportamento di Maria.

Vito porge le sue scuese a Maria

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 26 dicembre, Marcello capirà che un modo per poter essere considerato sul piano sociale consiste nell'ottenere un'affare immobiliare al posto di Umberto. In questo modo renderà contenta Adelaide e potrà riconquistare il cuore di Ludovica. Intanto le Veneri elogeranno Matilde mentre indossa un abito di Maria. Quest'ultima riceverà le scuse di Vito, il quale non si è recato al loro appuntamento. Inoltre Clara non riferirà allo zio che ha deciso di prendere parte alla corsa ciclistica.

Nell'episodio di martedì 27 dicembre, Gemma si accorgerà che tra Roberto e Mario Oradei c'è più di una semplice amicizia. Nel frattempo le Veneri saranno distratte dalla presenza di due artisti e questo irriterà Vito.

In tutto questo Matilde manifesterà a Vittorio quello che prova per lui, anche se sarà preoccupata di Tancredi. L'uomo infatti si infurierà non appena vedrà Frigerio raffigurata nella rivista del Paradiso. Tra le altre cose Ezio e Veronica decideranno di prendere parte al Circolo a una festa per la squadra di equitazione.

Gemma aiuta Roberto

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 28 dicembre, Landi si confiderà con Gemma e le parlerà della situazione esistente tra lui e Mario. Intanto Vittorio e Matilde saranno sorpresi nel vedere Tancredi in sartoria. Durante la serata Sant'Erasmo e Frigerio avranno un duro scontro. Inoltre Barbieri racconterà ad Adelaide che riusciranno a vincere l'affare di Palazzo Andreani, senza che Guarnieri possa dubitare di loro.

Irene invece chiederà il supporto di Maria al fine di poter sedurre Michele. Alfredo e Vito però non la prenderanno bene.

Nella puntata di giovedì 29 dicembre, Roberto temerà che Gemma possa essere turbata dalla notizia della sua relazione con Mario. Zanatta però si rivelerà una persona abbastanza coscienziosa, tanto da offrirgli il suo aiuto quando ne avrà bisogno. Nel frattempo Vittorio e Matilde saranno pronti a partire per lavoro, ma Tancredi li spiazzerà con una proposta. In tutto questo Adelaide riferirà a Marcello quanto Umberto ha deciso di spendere per acquistare Palazzo Andreani, mentre Vito esternerà ad Armando la sua frustrazione per il comportamento di Maria.

Irene finge di essere fidanzata con Michele

In base agli spoiler di venerdì 30 dicembre, Ferdinando sarà certo che Fiorenza e Flavia gli stanno nascondendo qualcosa. Intanto Irene fingerà con Alfredo di essersi fidanzata con Michele. Pericò però si confronterà con l'uomo e comprenderà che è così. Inoltre Gemma vedrà al Circolo un amico di vecchia conoscenza. Infine Adelaide festeggerà con Marcello la vittoria ottenuta contro Umberto, mentre Conti comprenderà che Tancredi è tornato in città per riprendersi Matilde e penserà di poter perdere pure lei.