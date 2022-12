Chi sarà il vincitore assoluto di Ballando con le stelle 2022? Questo venerdì 23 dicembre andrà in onda l'attesa finalissima dello show condotto da Milly Carlucci, dove si arriverà alla proclamazione della coppia trionfatrice di questa fortunata edizione.

I sette finalisti si giocheranno il tutto per tutto per cercare di conquistare l'ambita coppa e portarsi a casa il titolo di vincitore assoluto, attualmente nelle mani di Arisa, trionfatrice della passata edizione.

Chi vince Ballando con le stelle 2022? Ecco i nomi dei sette finalisti

Nel dettaglio, l'appuntamento con la finale di Ballando con le stelle 2022 è anticipata a venerdì 23 dicembre: questa sera, a partire dalle 20:40, ci sarà la lunga diretta dello show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

Il pubblico da casa avrà modo di rivedere in gara le sette coppie che sono riuscite ad arrivare alla serata conclusiva di questa edizione e dovrà scegliere la coppia trionfatrice di questa stagione.

In gara ci sono: Gabriel Garko, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Luisella Costamagna e Alex Di Giorgio.

Quote scommesse vincitore Ballando con le stelle 2022: chi è in testa

Tra di loro si nasconde il trionfatore di questa seguitissima edizione dello show, che si è portato a casa una media di oltre 4 milioni di spettatori a settimana.

Al momento, i pronostici per le scommesse vedono in testa Ema Stokholma come vincitrice dello show: il suo trionfo è quotato a 1,60 dalla Snai.

La vittoria di Egger, invece, è quotata a 4,50 mentre quella di Gabriel Garko viene quotata a 5,50.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore assoluto di Ballando con le Stelle 2022, Selvaggia Lucarelli in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha tracciato un bilancio di questa sua avventura e non ha nascosto il fatto che quest'anno sia stato particolarmente complicato.

Selvaggia Lucarelli mette in dubbio la sua presenza a Ballando con le stelle 2023

La giurata dello show di Milly Carlucci, complice la presenza nel cast del suo compagno Lorenzo Biagiarelli, è stata più volte al centro delle polemiche da parte della giuria ed ha ammesso di non aver gradito il trattamento che hanno riservato al fidanzato durante le settimane in cui è stato in gara.

A tal proposito, Selvaggia Lucarelli ha svelato che per la prossima edizione di Ballando con le stelle non sarebbe ancora certa la sua presenza nella giuria dello show di Rai 1, malgrado la produzione abbia già chiesto al suo agente di essere disposta a puntare ancora su di lei.

Selvaggia accetterà l'invito di Milly Carlucci e della produzione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.