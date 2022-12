Cambio programmazione su Rai1 nel corso della giornata di venerdì 23 dicembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia serale, dove ci saranno un po' di modifiche sia in access che in prime time.

Ballando con le stelle, lo show di punta del sabato sera condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, anticiperà il giorno di messa in onda della finalissima, per evitare la messa in onda nella serata della Vigilia di Natale.

In daytime, invece, non ci saranno sorprese per la messa in onda della soap italiana: quest'anno Il Paradiso delle Signore non verrà stoppata in daytime.

Ballando con le stelle anticipa: cambio programmazione Rai1 23 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 23 dicembre riguarderà la messa in onda di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che quest'anno non andrà in onda di sabato sera con la finalissima.

L'ultima puntata del varietà sarà trasmessa venerdì sera e non sabato 24 dicembre: in questo modo si eviterà di dover disputare l'ultima attesissima puntata nella serata della Vigilia di Natale, quando la programmazione della rete ammiraglia sarà dominata in primis dall'appuntamento con la Santa Messa presieduta da Papa Francesco.

La finalissima di Ballando con le stelle, come accade durante la messa in onda del sabato, sarà in onda dalle 20:35 in poi su Rai 1.

Salta Soliti Ignoti, c'è Ballando 2022: cambio programmazione Rai1

Di conseguenza, per la serata di venerdì 23 dicembre salterà l'appuntamento con Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time condotto da Amadeus, che non sarà in onda neppure nella serata della Vigilia di Natale, per lasciare spazio prima alla Messa di Papa Francesco e, successivamente, ad uno speciale di A sua immagine e al Tg 1 della sera.

Con la finale di Ballando con le stelle calerà il sipario su questa fortunata edizione dello show serale condotto da Milly Carlucci, seguito da una media di circa quattro milioni di spettatori a settimana e punte che hanno toccato anche il 34% di share.

Nessuno stop per Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai1

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7, non sono previsti stop in daytime.

Contrariamente a quanto è accaduto lo scorso anno, quando la soap venne sospesa fino ai primi giorni di gennaio, quest'anno non ci saranno modifiche di palinsesto.

L'appuntamento con le nuove puntate della soap opera è confermato nella settimana 26-30 dicembre 2022, così come sarà trasmesso anche nella settimana 2-6 gennaio 2023, sempre con episodi inediti trasmessi alle 16:05 circa.

Situazione diversa, invece, per il talk show La Vita in diretta: il 22 e 23 dicembre non sono previste le nuove puntate su Rai1, dato che Alberto Matano lascerà la sua fascia oraria alla messa in onda de Lo Zecchino d'oro, il programma canoro dedicato ai più piccoli, condotto da Francesca Fialdini.

Nessuno stop per i programmi del daytime di Rai1 nelle feste natalizie

Tuttavia, dal 26 dicembre in poi, la programmazione di Rai1 tornerà ad essere quella standard in daytime. Nonostante i giorni di festa, la rete ammiraglia non sospenderà le sue trasmissioni che popolano la fascia del mattino e quella del pomeriggio, tenendo compagnia a milioni di spettatori.

Al mattino, quindi, confermate le nuove puntate di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici che in queste settimane, complice anche il periodo delle feste natalizie, sta registrando ascolti in netta crescita, con picchi del 20% di share.

Al pomeriggio, invece, proseguiranno gli appuntamenti in diretta con Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta, così come è confermata la messa in onda de L'Eredità.