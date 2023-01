Martedì 24 gennaio, è andato in onda un attesissimo daytime di Amici: fan del talent-show, infatti, aspettavano con ansia il verdetto del televoto sugli inediti dei cantanti della scuola. Chi segue il programma di Maria De Filippi anche durante la settimana, lunedì 23 ha avuto la possibilità di partecipare ad una votazione per stabilire la canzone più amata dal pubblico: nel corso del pomeridiano di oggi, la presentatrice ha mostrato ai ragazzi e ai telespettatori la classifica completa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

L'inizio del daytime di Amici del 24 gennaio, è stato dedicato allo svelamento del risultato del televoto che è stato aperto e chiuso nella puntata precedente.

Tutti i cantanti della classe, infatti, hanno preso parte ad una gara inediti che aveva come obiettivo quello di offrire agli insegnanti uno strumento in più per decidere chi merita di accedere al serale e chi non è ancora pronto.

Maria, che ha perdonato Wax per il fatto grave di Capodanno del quale è stato "capobanda", si è collegata con la casetta e ha mostrato la classifica delle canzoni che i titolari hanno riproposto sul palco 24 ore prima per convincere il pubblico a votare per loro.

Come spesso accade nel talent-show, la presentatrice è partita dal brano che si è piazzato all'ultimo posto di questa speciale graduatoria: i fan di Amici, dunque, non hanno particolarmente apprezzato "Perdonami" di NDG.

Il parere di chi guarda Amici

Salendo all'ottavo posto c'era Niveo con "Sui sedili della metro" e al settimo Federica con "26 modi". Jore, appena entrato nella scuola si è classificato sesto, dietro al "veterano" Piccolo G (il pezzo intitolato "Acquario" piace molto alla gente e sta diventano virale anche sui social network).

Ottimi piazzamenti anche per Wax (quarto con "Ballerine e guantoni") e Aaron (terzo con "Baciami e ballami").

Il gradino più alto del podio se lo sono giocato due allievi del team capitanato da Lorella Cuccarini: il pubblico di Amici ha dato il secondo posto ad Angelina (l'inedito "Voglia di vivere" sta andando molto bene anche in streaming).

Primo tra lo stupore di tutti, ma soprattutto del diretto interessato, si è classificato Cricca con "Se mi guardi così". Il cantante era stato eliminato un paio di settimane fa ma è rientrato nella scuola in via eccezionale, e da allora sta spodestando tutti i suoi compagni nelle gare.

Il vincitore di questa speciale competizione, dunque, al momento è il più amato dai telespettatori e nei prossimi speciali potrebbe conquistare la maglia del serale.

Attesa per le riprese di Amici del 25 gennaio

Dopo aver scoperto il risultato del primo televoto al quale hanno partecipato quest'anno, i fan di Amici hanno spostato la loro attenzione su quello che accadrà a breve nella scuola. Domani, mercoledì 25 gennaio, sarà registrata la 18esima puntata del talent-show, quella che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 29 a partire dalle ore 14.

Un'anticipazione molto attesa, ad esempio, è quella sul verdetto della sfida che Samu dovrà sostenere per riconfermarsi tra i titolari. Il ballerino è in stand-by da oltre due settimane (ovvero da quando è stato messo in sfida immediata come provvedimento per il "fatto grave" di Capodanno al quale ha preso parte con altri 5 compagni), e nel corso delle prossime riprese si confronterà con un aspirante allievo scelto dalla produzione.

Fatta eccezione per Ramon e Isobel, tutti gli altri alunni del cast cercheranno di convincere il loro professore di riferimento ad assegnargli la maglia del serale: determinanti saranno le classifiche generate dai voti dei giudici delle gare di canto e ballo.