Quali saranno le nuove squadre del serale di Amici 2023 in onda da marzo su Canale 5? Cresce l'attesa da parte degli spettatori del talent show di Maria De Filippi su quello che succederà nel corso della nuova stagione dello show in prima serata.

I concorrenti di questa ventiduesima edizione dovranno impegnarsi con tutte le loro forze per riuscire a conquistare l'accesso al serale e per quest'anno non si esclude che la conduttrice possa attuare una rivoluzione nel cast, tanto da modificare le squadre di professori viste fino a questo momento.

Quando inizia il serale di Amici 2023 e possibili squadre

L'appuntamento con il serale di Amici 2023 è confermato di sabato sera: il 18 o il 25 marzo sarà trasmessa la prima puntata di questa nuova edizione.

Terminate le puntate di C'è posta per te, Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del sabato sera con il suo talent show, amato da grandi e piccini.

Quest'anno, però, potrebbe esserci un restyling dal punto di vista del cast, dopo che nelle ultime due stagioni si sono ripetute le stesse squadre e gli stessi giudici.

Una delle nuove squadre del serale potrebbe essere quella composta da Arisa e Alessandra Celentano, che assicurerebbe sicuramente scintille.

Le nuove possibili squadre di Amici 2023: Arisa potrebbe gareggiare con la prof Celentano

Dopo due anni in coppia con Zerbi, la prof Celentano potrebbe ritrovarsi contro il suo ex collega, il quale potrebbe finire in squadra con Emanuel Lo.

Lorella Cuccarini, invece, potrebbe ritrovare il suo collega Raimondo Todaro, visti i fasti dello scorso anno, quando per la prima volta hanno gareggiato insieme al serale.

In attesa di scoprire le squadre ufficiali di questa ventiduesima edizione del serale, ci sono già le prime anticipazioni legate al cast di concorrenti di quest'anno.

Durante la prima puntata del pomeridiano domenicale di Amici 2023 è stato annunciato il nome del primo allievo che ha conquistato l'ambita maglia d'oro per il serale.

Chi è il primo allievo ammesso ufficialmente al serale di Amici 2023

Ramon è al serale, scelto per volere della prof Alessandra Celentano che, dopo averlo messo alla prova nel corso della trasmissione, ha deciso di concedergli la possibilità di ottenere la maglia per il serale.

Nel corso della prossima puntata di Amici 2023, la cui registrazione si terrà mercoledì 11 gennaio, potrebbero essere svelati i nomi di altri concorrenti ammessi allo show di prime time in onda su Canale 5.

Tra gli allievi in lizza per conquistare la tanto desiderata maglia oro spicca il nome della cantante Angelina Mango: potrebbe essere lei la seconda allieva ammessa al serale, in programma da marzo.