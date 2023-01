Nel giorno in cui è andata in onda una puntata di Uomini e donne parzialmente dedicata al percorso di Federico, i più attenti fan hanno notato che il nonno del tronista ha "preso le distanze" da Carola sui social network. La decisione del parente di Nicotera di smettere di seguire solo una delle corteggiatrici del nipote, sta spingendo alcuni spettatori a ipotizzare che la scelta finale sarà Alice. Oggi il romano è apparso in difficoltà in studio, e le anticipazioni delle registrazioni successive confermano che non ha ancora capito con chi vuole fare coppia lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sui giovani di Uomini e Donne

Martedì 10 gennaio è stata trasmessa in tv la seconda parte della registrazione di Uomini e Donne che risale al 21 dicembre scorso: il pubblico di Canale 5, dunque, oggi ha assistito alla fine della lite tra Paola e Alessandro, alla frecciatina che Maria De Filippi ha lanciato a Pinuccia e ai dubbi di Federico sulla scelta che dovrà fare a breve.

Il tronista ha commentato la bella esterna che ha fatto con Alice (lei gli ha regalato un biglietto per il concerto di Alessandra Amoroso), ma ha subito notato che Carola non era in studio.

Quando la conduttrice gli ha detto che la bionda corteggiatrice era in camerino e che sarebbe entrata solo se lui fosse andato a prenderla, Barisciani ha protestato e se l'è presa anche con Nicotera.

Il romano è stato in difficoltà per tutto il tempo e ha confermato che non se la sente ancora di prendere una decisione tra le due ragazze che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.

Indizi social sul futuro di Uomini e Donne

Federico non è pronto a scegliere e la conferma arriva anche dalle anticipazioni delle tre puntate che sono state registrate dopo quella che i telespettatori stanno vedendo in tv in questi giorni: sia Nicotera che Lavinia sono incerti sulla persona con la quale vogliono fidanzarsi, e hanno chiesto altro tempo a Maria e alla redazione.

Le prossime riprese di Uomini e Donne sono previste per giovedì 12 gennaio, ma nel frattempo alcuni protagonisti del Trono Classico stanno regalando spunti di discussione ai fan.

Carola ha messo un mi piace a Bettarini (soprattutto a foto social in cui si mostra senza maglietta), ma secondo tanti questa mossa avrebbe l'unico scopo di far ingelosire il tronista romano.

In queste ore, però, un parente di Federico ha preso le distanze da una delle sue corteggiatrici e questo ha allarmato i sostenitori della "coppia".

Attesa per i prossimi spoiler su Uomini e Donne

Come raccontano i siti di gossip il 10 gennaio, il nonno di Federico ha smesso di seguire su Instagram sia Carola che la maggior parte delle fanpage a lei dedicate. Dopo aver tenuto d'occhio per mesi la bionda corteggiatrice sui social network, il parente di Nicotera ha deciso di eliminarla dal suo profilo.

Questa mossa è stata notata dai fan che l'hanno subito collegata all'imminente scelta del tronista: secondo alcuni, infatti, il romano potrebbe preferire Alice nonostante l'altra sua spasimante sia più amata dal pubblico.

In passato anche le persone vicine a Giacomo Czerny (recente protagonista del Trono Classico) hanno anticipato la sua scelta nei confronti di Martina con alcuni gesti social: in pochi si aspettavano che il ragazzo dicesse no a Carolina, ma i suoi parenti si erano già allontanati da quest'ultima prima che venisse registrata la puntata dedicata alla sua decisione finale.

Se il comportamento social del nonno di Federico sia collegato o meno alla scelta che il giovane farà a breve, è presto per dirlo: giovedì prossimo potrebbero trapelare maggiori informazioni a riguardo.