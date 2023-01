Dopo una pausa durata circa tre settimane sono ricominciate le registrazioni di Amici. Nel pomeriggio di mercoledì 4 gennaio Maria De Filippi ha condotto lo speciale che andrà in onda domenica 8 a partire dalle ore 14. Con l'inizio del nuovo anno, gli appuntamenti settimanali col talent show tornano alla loro durata originale: Verissimo prenderà la linea alle 16:30 e non più alle 16 come è accaduto nel mese di dicembre. Puntata decisiva per molti titolari quella odierna, contrassegnata da sfide e verdetti inaspettati, come il passaggio al serale di Ramon.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Domenica 8 gennaio andrà in onda la 15ª puntata di Amici, la prima del 2023. Mercoledì 4 gennaio il cast si è ritrovato all'interno degli studi Elios per risolvere un bel po' di situazioni rimaste in sospeso prima della pausa natalizia.

La commissione interna ha dovuto prendere decisioni importanti per il futuro nella scuola di tanti allievi, sia cantanti che ballerini.

Le tre aspiranti titolari Aurora, Vanessa e Valeria per settimane hanno convissuto con coloro ai quali avrebbero potuto "portare via il posto". I professori hanno indicato Samuel, Gianmarco, Megan, Rita e Niveo come i principali candidati alla sostituzione o alla sfida: i cinque talenti sono quelli che hanno convinto meno nei primi mesi di scuola e per questo sono finiti a rischio eliminazione.

Le competizioni interne ad Amici

Un rischio maggiore lo avevano i quattro ballerini, perché dalla scorsa puntata è stato abolito il "banco del pubblico" per la loro categoria. Con una proposta che la produzione ha accettato, la maestra Celentano ha ottenuto che i danzatori della scuola non potessero più salvarsi dall'eliminazione diventando alunni dei telespettatori (cosa che in quest'edizione è successa solamente ad Asia Bigolin).

Emanuel Lo in queste settimane ha fatto lezione con Vanessa per cercare di capire se poteva entrare a far parte della sua squadra: dopo aver mandato a casa Ludovica, l'insegnante di hip-hop ha chiesto di poter fare dei casting per talenti specializzati nel suo stile.

Per "arruolare" l'aspirante titolare, però, il docente ha subito precisato che non rinuncerebbe a nessuno dei suoi ragazzi (Maddalena e Samuel), per questo ha chiesto di tenere d'occhio Megan del team Todaro e Rita del team Celentano.

Quest'ultima è stata eliminata e ha dovuto lasciare la scuola, così come il cantante Cricca.

Il futuro di Niveo nel cast di Amici

Tra gli altri attesi verdetti dei prof c'è anche quello su Niveo.

Il cantante non ha mai veramente convinto gli insegnanti delle altre squadre, però fino a oggi ha sempre potuto contare sul sostegno di Lorella Cuccarini. Le certezze della soubrette hanno cominciato a vacillare quando ai casting si è presentata Valeria, una cantante molto brava che è conosciuta anche su Tik Tok: Niveo ha rischiato il banco.

In queste settimane di pausa dalle registrazioni, la docente di Amici ha pensato tanto su cosa fare con il suo allievo, ma anche con la giovane che lei stessa ha candidato a un banco prima delle vacanze.

Anche Raimondo Todaro ha chiesto di poter lavorare con Aurora, una ballerina di latinoamericano che ha seguito sin da quando era una bambina. Per farla entrare nella classe, però, il professore poteva optare per due strade: la sostituzione di un suo alunno oppure la sfida con il membro di un'altra squadra (a dicembre sono stati chiamati in causa Samuel e Gianmarco).

Nel corso delle riprese del 4 gennaio, non sono mancate neppure le consuete gare di canto e ballo, che hanno generato nuove classifiche che potrebbero diventare decisive nei prossimi speciali.