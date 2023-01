Nella soap opera di origini turche Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), ci saranno diverse uscite di scena. Anche Demir Yaman (Murat Ünalmış), nelle nuove puntate della quarta stagione, farà una terribile fine poiché morirà dopo essere stato rapito da dei banditi. Dagli spoiler si evince che il rivale di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) verrà ritrovato privo di vita.

Trame turche, Terra amara: Yaman viene sequestrato da dei malviventi

Negli episodi della serie televisiva in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, Demir, non appena si renderà conto di non poter più impedire a Zuleyha (Hilal Altınbilek) di ricongiungersi con Yilmaz, le darà finalmente il permesso per poter vivere la loro storia d’amore.

La felicità per i genitori di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) purtroppo avrà ancora una volta breve durata: Akkaya sarà vittima di un terribile incidente stradale [VIDEO], visto che non riuscirà a salvarsi neanche dopo essere stato operato d’urgenza. Ad Altun, quindi, non rimarrà altra scelta oltre a quella di rimanere al fianco dell’uomo che ha sposato.

A questo punto ci sarà un colpo di scena, poiché dei banditi daranno inizio a una sparatoria dopo aver messo piede alla tenuta Yaman. Il proprietario Demir verrà sequestrato dai malviventi, che lo porteranno via da Adana senza lasciare nessuna traccia.

Fikret apprende della scomparsa del fratellastro Demir, Zuleyha si fidanza con Hakan

Successivamente verrà resa nota la morte del marito di Zuleyha, e quando verrà demolito un magazzino abbandonato, durante i lavori, gli operai troveranno il cadavere di Demir dentro un frigorifero.

La prima persona ad apprendere della scomparsa di quest’ultimo sarà il fratellastro Fikret (Furkan Palalı), figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, arrivato in città per vendicarsi dei suoi parenti, dopodiché la terribile notizia arriverà anche alle orecchie di Zuleyha.

La protagonista della telenovela, nonostante i momenti difficili vissuti anche a causa dei ricatti del marito, non potrà che essere affranta per la tragica sorte dello stesso.

A supportare la fanciulla non appena rimarrà vedova sarà il new entry Hakan (İbrahim Çelikkol), un azionista importante della Yaman Holding, che le prometterà di rimanere al suo fianco. Non passerà molto, per vedere quest’ultimo e Zuleyha intraprendere una relazione sentimentale. L’uomo che farà breccia nel cuore di Altun, e protagonista principale della quarta stagione del drammatico sceneggiato, inizialmente si presenterà alla diretta interessata sotto il falso nome di Mehmet Kara, proprio con l’obiettivo di riuscire a ottenere la sua fiducia.