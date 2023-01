Il daytime di Amici di lunedì 30 gennaio è cominciato con un'eliminazione diretta. Il prof Todaro ha convocato in studio Eleonora e l'ha informata del fatto che non intendeva portarla avanti perché non è abbastanza pronta per affrontare il serale. La ballerina ha pianto, ma ha apprezzato la sincerità del suo tutor, ammettendo lei stessa che se fosse entrata a settembre avrebbe avuto più possibilità di crescere e di migliorare in tutti gli stili di danza.

Continuano gli addii ad Amici

Domenica 29 gennaio sono usciti Samuel e Vanessa e solo un giorno dopo un'altra allieva di Amici ha dovuto abbandonare la scuola per volontà del suo professore.

Il pomeridiano di lunedì 30 gennaio è iniziato con l'ingresso nello studio vuoto di Eleonora: Todaro ha chiesto un confronto immediato con la ballerina per spiegarle le motivazioni per le quali non può portarla avanti nella gara.

Raimondo ha deciso di rinunciare alla danzatrice di latinoamericano alla quale aveva assegnato un banco i primi di gennaio, preferendola a tante altre aspiranti alunne che si erano presentate ai casting durante la pausa natalizia.

La giovane si aspettava questo verdetto, tant'è che ai compagni di classe aveva preannunciato che sarebbe potuta essere l'eliminata del prossimo speciale.

La classe di Amici si 'assottiglia'

Eleonora non è riuscita a trattenere le lacrime, ma ha ringraziato ugualmente il suo professore per averla scelta e averle dato l'opportunità di studiare per poco più di un mese nella scuola di Amici.

Todaro ha spronato la giovane a continuare a coltivare il suo sogno, anche perché nello stile latinoamericano la trova molto brava e può diventare una "stella". L'ormai ex allieva ha raggiungo gli altri in sala relax e li ha informati della propria eliminazione: tanti abbracci e belle parole per la sarda che ha partecipato alla ventiduesima edizione del talent-show per poche settimane.

Il daytime del 30 gennaio è proseguito con un'altra doppia convocazione in studio: un membro della produzione ha chiesto sia a Megan che a Maddalena di raggiungere gli Elios per un'importante comunicazione.

Megan circondata da affetto e supporto, mentre Maddalena rimane da sola

Nell'attesa di essere richiamate, le due danzatrici hanno vissuto in modo decisamente diverso il momento: Megan è stata circondata da affetto e supporto, mentre Maddalena è rimasta da sola e nessuno si è avvicinata a lei per consolarla.

Piccolo G si è lamentato dell'atteggiamento gelido dei compagni nei confronti di Svevi, ma la situazione non è cambiata. L'allieva si è chiusa in bagno e ha pianto a dirotto finché Samu e Federica hanno cercato di darle un po' di conforto. La titolare ha pensato a tutto quello che sarebbe potuto accadere nell'immediato, e la teoria più concreta secondo lei era quella che Emanuel Lo potrebbe aver trovato un'altra danzatrice migliore con la quale sostituirla.

Il daytime è proseguito con un approfondimento sulla situazione di NDG che rischierebbe l'eliminazione nella prossima puntata. Il talento del team capitanato da Lorella Cuccarini ha reagito male alla notizia che i suoi compagni l'avevano messo all'ultimo posto nella classifica dei loro preferiti, e non ha trattenuto la delusione e le lacrime. Niccolò avrebbe pure pensato di lasciare il programma perché non sta vivendo più serenamente il percorso nella scuola e la vita in casetta.