Ennesima eliminazione ad Amici 22 e questa volta ad avere la peggio è stata la ballerina Eleonora, tra le ultime ed essere entrate nella scuola di Maria De Filippi.

La sua uscita di scena dalla scuola è stata trasmessa nel corso della puntata del daytime in onda lunedì 30 gennaio su Canale 5.

L'eliminazione della ballerina ha scatenato accese polemiche tra i fan, molti dei quali hanno puntato il dito contro il prof Todaro per le scelte fatte in queste ultime settimane.

Eleonora eliminata dal cast di Amici 22: l'annuncio di Todaro

Durante la nuova puntata del daytime di Amici 22, in onda lunedì pomeriggio, c'è stata una nuova eliminazione definitiva dal cast del talent show.

Dopo che Eleonora ha conquistato un banco nella puntata dell'8 gennaio, è stata eliminata dal cast dello show di Canale 5 per volere del suo insegnante Raimondo Todaro.

Il prof ha ammesso che, arrivato a questo punto del percorso, si è reso conto che non c'è tempo a sufficienza per far sì che la ballerina possa migliorare e in tal modo essere pronta per il serale, la cui messa in onda è in programma da marzo su Canale 5.

'Andare avanti non avrebbe senso', Todaro elimina Eleonora da Amici 22

"Tu sei una brava ballerina se lavori bene, perché il potenziale ce l'hai", ha dichiarato Todaro accennando il discorso alla sua allieva.

"Però mi sono reso conto che c'è un lavoraccio da fare, che non riusciamo a fare qui.

Andare avanti non avrebbe senso, continua a studiare", ha proseguito ancora Todaro, che in questo modo ha annunciato a Eleonora la sua eliminazione definitiva dal cast.

"Non me lo aspettavo, io poi piango subito", ha dichiarato la giovane allieva, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Non mi sento meno degli altri, però se tra due mesi c'è il serale, mi rendo conto che questo tempo non basta", ha chiosato la ballerina prima di abbandonare la scuola di Amici 22.

I fan di Amici 22 sbottano contro Todaro: 'Illude i ragazzi'

Sta di fatto che questa nuova eliminazione messa a punto dal prof Todaro ha scatenato un vespaio di critiche tra i fan social del talent show.

"Ma perché illuderli e poi mandarli via in questo modo? Todaro davvero ridicolo", ha sentenziato un utente sui social puntando il dito contro l'insegnante di Amici 22.

"Non ha senso far entrare nuovi allievi a gennaio e poi cacciarli poche settimane dopo, davvero incomprensibile come scelta", ha sbottato un altro commentatore social.

"Non capisco perché l'abbia fatta entrare per poi eliminarla due settimane dopo. Le ha precluso la possibilità di partecipare il prossimo anno", ha scritto un altro spettatore social spezzando una lancia in difesa della ballerina eliminata.