Una nuova registrazione di Amici 22 è in programma il 19 gennaio 2023 con conseguente messa in onda per domenica 22 gennaio. Le anticipazioni rivelano che anche questa settimana sarà un appuntamento atteso dai fan, dato che potrebbero esserci dei nuovi provvedimenti da parte dei professori e della produzione dopo i fatti gravi di Capodanno.

Un mistero che, fino a questo momento, non è stato ancora risolto definitivamente, anche se nel corso della prossima registrazione potrebbero essere svelati ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Il 19 gennaio la nuova registrazione di Amici 22: Maria chiarirà sul 'Capodanno-gate'?

L'appuntamento con la nuova registrazione di Amici 22 è in programma giovedì 19 gennaio, giorno in cui i vari allievi della scuola di Canale 5 si ritroveranno in studio per le riprese del nuovo appuntamento.

A distanza di una settimana dalla polemica sul "Capodanno-gate", ci sono ancora molti punti oscuri su questa vicenda, dato che Maria De Filippi ha scelto di censurare le immagini dei fatti gravi avvenuti nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Eppure, nel corso della settimana, i professori hanno continuato a parlare di questa vicenda e non si sono fatti problemi a bacchettare i concorrenti che si sono resti protagonisti di questa situazione, tra cui Maddalena, Ndg, Wax e Samu.

Ndg potrebbe rischiare l'uscita dalla registrazione di Amici 22 del 19 gennaio

I colpi di scena potrebbero non mancare nel corso della prossima registrazione di Amici 22 in programma giovedì 19 gennaio.

Perché al centro dell'attenzione potrebbero esserci nuovi provvedimenti nei confronti dei quattro allievi che si sono resi protagonisti di questi fatti gravi, che per il momento non sono stati svelati in maniera chiara.

La prof Lorella Cuccarini, in vista della prossima puntata del pomeridiano domenicale di Amici, è stata molto chiara con Ndg.

L'insegnante di canto ha anticipato al suo allievo che da questo momento in poi non intende più metterlo all'interno di una "campana di vetro" e quindi proteggerlo dagli attacchi degli altri insegnanti.

Wax potrebbe rischiare l'eliminazione nella registrazione di Amici 22 del 19 gennaio

Per questo motivo la prof Cuccarini ha anticipato che se dovesse arrivare una richiesta di sfida immediata per Ndg da parte di Arisa oppure Rudy Zerbi, lei non si direbbe affatto contraria.

Di conseguenza Ndg potrebbe essere a rischio eliminazione già nel corso della prossima registrazione del talent show.

Stessa sorte anche per Wax, accusato di essere stato il capobanda dei fatti gravi avvenuti nella scuola a Capodanno. Anche lui, nel corso della registrazione di Amici 22 del 19 gennaio, potrebbe finire a rischio eliminazione con una sfida immediata.