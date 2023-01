Manca poco alla messa in onda della 17esima puntata di Amici. Le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, ma alcuni sono finiti a rischio. La sfida di Samu è stata nuovamente rinviata perché la maestra Celentano ha dato un banco al suo "rivale" Paky. Maglia del serale per Isobel e "no" di Zerbi ad Aaron dopo il primo posto nella gara di canto giudicata da Gerry Scotti. Scintille tra i professori di danza sulla "questione Mattia": Todaro si è detto risentito per l'aiuto che il suo alunno ha chiesto ad Alessandra.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il 17° speciale di Amici è stato registrato il 19 gennaio, ma sarà trasmesso in tv domenica 22. Gli spoiler sulla puntata riguardano soprattutto i molti momenti di tensione che ci sono stati tra gli insegnanti di ballo della scuola.

Todaro e Celentano hanno avuto una lunga discussione sull'ennesimo compito che la maestra ha assegnato a Mattia in settimana. Come hanno documentato i daytime in onda nei giorni scorsi, Raimondo non ha gradito la richiesta d'aiuto che il suo alunno ha fatto alla collega, tant'è che è arrivato al punto di parlare di un mancanza di rispetto.

La lite che i due docenti di danza avranno nel corso della puntata odierna del talent show, avrà come argomento principale proprio Zenzola e le lezioni che ha fatto con Alessandra nell'ultimo periodo.

Zerbi si è intrometterà nella diatriba per lanciare una frecciatina a Todaro: secondo Rudy, il prof di ballo latinoamericano starebbe "rosicando" perché un suo ragazzo si è rivolto a Celentano e non a lui in un momento di difficoltà.

I verdetti degli ospiti di Amici

Nonostante la lite tra Todaro e Celentano "a causa" sua, Mattia si piazzerà molto bene nella gara di ballo della 17esima puntata: il danzatore di latinoamericano arriverà secondo, alle spalle "dell'imbattibile" Isobel (alla quale la maestra Celentano darà la maglia del serale).

I cantanti, invece, si esibiranno davanti a un giudice d'eccezione, Gerry Scotti, che assegnerà dei voti alle cover eseguite dai titolari della scuola di Amici e da questi verrà fuori la classifica.

I fanalini di coda di questa competizione saranno Piccolo G (ultimo) e il "duo" Wax e Niveo, penultimi a ex aequo. Il titolare del team Arisa, che solo una settimana fa è stato definito il capobanda del fatto grave di Capodanno, apparirà sottotono e poco partecipe allo speciale.

Un titolare di Amici assente in studio

Cricca salirà sul terzo gradino del podio (poco dopo aver primeggiato in un'altra gara, vincendo la realizzazione del videoclip del suo inedito), seconda si piazzerà Angelina Mango e il primo sarà Aaron.

Il cantautore batterà la concorrenza con due performance emozionanti, cover che però non sono bastate per fargli conquistare la maglia del serale. Zerbi dirà "no" al passaggio del suo alunno alla prossima fase del programma, anche se riconosce i progressi che ha fatto da quando è nella scuola.

In studio ci sarà anche l'assenza di Gianmarco tra i banchi e secondo alcune indiscrezioni avrebbe dato forfait a causa di una febbre improvvisa.

Piccolo rimprovero da parte di Maria De Filippi a Samu durante la sfida: la presentatrice rimprovererò il ragazzo quando lo vedrà togliersi la maglietta e restare a torso nudo (cosa che durante le prove non aveva fatto).