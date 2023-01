Domani, domenica 22 gennaio, andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso. Le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, ma un bel po' di loro sono finiti a rischio. Celentano ha bloccato la sfida tra Samu e Paky per prendere nel suo team quest'ultimo, e poco dopo la maestra ha dato maglia del serale a Isobel. Rudy Zerbi, invece, ha detto "no" ad Aaron, nonostante il suo primo posto nella gara.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Mentre l'attenzione dei media sul "Capodanno-gate" va pian piano scemando, nella scuola di Amici continuano le registrazioni e i verdetti dei professori sugli allievi.

Gli spoiler delle riprese che si sono svolte il 19 gennaio parlano di un deciso cambio di registro dopo la puntata di domenica scorsa, incentrata sul provvedimento disciplinare nei confronti dei sei ragazzi protagonisti di un "fatto grave", mai reso noto.

Le anticipazioni della prossima puntata, però, fanno sapere che quasi tutti i titolari sono riusciti a riconfermarsi nel cast. Samu ha affrontato la sfida contro Paky che era "congelata" da una settimana, ma anche stavolta ha dovuto fare i conti con un intoppo inaspettato.

La prof Alessandra Celentano ha interrotto il confronto tra i due ballerini e ha chiesto di poter dare un banco allo sfidante: quest'ultimo è entrato a far parte della classe, mentre il danzatore hip-hop dovrà fare un'altra sfida.

I verdetti dei giudici di Amici

La maestra Celentano è stata al centro dell'attenzione anche quando Maria ha mostrato un filmato in cui Mattia diceva di sentirsi un po' lasciato allo "sbando" dal suo prof Todaro. Tra quest'ultimo e la collega di danza classica è nata un'accesa discussione: Raimondo non approva le lezioni che Alessandra dà al suo allievo settimanalmente, ma secondo Rudy Zerbi starebbe solo "rosicando" perché Zenzola ha chiesto aiuto a un'altra insegnante.

Il ballerino di latino è arrivato secondo nella gara giudicata da tre esperti di ballo, piazzandosi dietro soltanto a Isobel. Visti i tanti primi posti che ha ottenuto da quando è nella scuola, l'australiana ha convinto la prof Celentano a darle la maglia oro che ufficializza la sua partecipazione al serale.

Al momento hanno la certezza di esibirsi sul palco del prime time di Amici Ramon e Isobel, entrambi alunni di Celentano.

Gli ospiti sul palco di Amici

Per quanto riguarda la gara di canto della 17esima puntata di Amici, a giudicarla è stato Gerry Scotti. Dopo settimane in cui a primeggiare è sempre stata Angelina, questa volta è toccato ad Aaron aggiudicarsi il gradino più alto del podio e la possibilità di ottenere il pass per la prossima fase del programma.

Rudy Zerbi ha riconosciuto al suo allievo un bel miglioramento, ma non abbastanza per accedere al serale con quasi due mesi d'anticipo.

A non brillare nella competizione basata sulle cover, sono stati: Piccolo G (ultimo), Niveo e Wax penultimi a pari merito.

Il cantante, che solo sette giorni fa è stato definito da Maria De Filippi e Arisa il "capobanda" del fatto grave di Capodanno, non ha convinto e agli occhi del pubblico in studio è apparso sottotono.

Ricapitolando: nel corso dello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 il 22 gennaio, i telespettatori assisteranno al secondo rinvio consecutivo della sfida di Samu, all'ingresso di Paky nel team Celentano, al passaggio di Isobel al serale e al "sorpasso" di Aaron nei confronti di Angelina nella gara di canto.

A questa puntata, inoltre, non ha partecipato Gianmarco: in rete si vocifera che il ballerino fosse malato e per questo assente alla registrazione.