Sono appena terminate le riprese della 18esima puntata di Amici: allievi e professori si sono ritrovati in studio per dare vita allo speciale che andrà in onda in tv domenica prossima. Uno dei verdetti più attesi della giornata era quello legato al futuro di Samu nella scuola: il ballerino avrebbe dovuto affrontare una sfida per riconfermarsi nel cast, ma a quanto pare questa sfida non ha avuto luogo. Come ogni settimana anche oggi i titolari di canto e ballo hanno partecipato a delle gare per cercare di ottenere la maglia del serale.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Mercoledì 25 gennaio è stata registrata la puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 29. La curiosità dei fan era soprattutto per i verdetti dei professori sugli allievi che spesso sono in cima alle classifiche di canto e ballo.

In un daytime che è andato in onda questa settimana, ad esempio, Cricca è risultato primo nel televoto sugli inediti: il cantante che è stato ripescato un paio di speciali fa, ha superato Angelina e Aaron diventando il preferito del pubblico a casa.

Tutti i rappresentanti della categoria canto in queste ore hanno preso parte alla consueta gara sulle cover: chi ha ricevuto il voto più alto dal giudice esterno ha avuto la possibilità di presentarsi davanti al suo docente di riferimento per provare a convincerlo a consegnargli il pass per il serale.

Paky e Piccolo G sono risultati primi in classifica, ma nessuno dei due ha ottenuto la maglia del serale.

La decisione dei giurati sul titolare di Amici

Samu, invece, non ha affrontatola terza sfida. Per ben due puntate domenicali il ballerino ha visto rinviare il verdetto sul suo futuro nella scuola: la prima volta perché la giurata non sapeva chi scegliere e ha chiesto ulteriori approfondimenti, la seconda perché la maestra Celentano ha preso lo sfidante Paky nella sua squadra.

Maria De Filippi ha spiegato al danzatore hip-hop che per riprendersi la maglia da titolar, avrebbe dovuto vincere la sfida come hanno fatto Wax, Maddalena e NDG dopo aver subito il provvedimento disciplinare per quello che è successo la notte di Capodanno. Per questa settimana, però Samu non ha affrontato la sfida.

Le tensioni dopo il 'Capodanno-gate' ad Amici

Dopo un paio di puntate "agitate" tra i ragazzi di Amici sembra essere tornato il sereno. In un recente daytime sono stati mostrati i confronti tra Wax e i compagni sul clima teso che si è venuto a creare in casetta dalla sera di Capodanno.

Il cantante, definito il "capobanda" del fatto grave che è costato a sei titolari un severo provvedimento, è riuscito a farsi perdonare sia dagli altri allievi che da Maria De Filippi, con la quale è tornato a scherzare dopo un periodo di tensione.

Nel corso delle riprese di mercoledì 25 gennaio, anche i ballerini hanno partecipato alla consueta gara per stabilire chi di loro si sarebbe potuto giocare la possibilità di accedere al serale.

Quando mancano meno di due mesi all'inizio del prime time (il debutto è previsto nella seconda metà di marzo, probabilmente al sabato sera), Ramon e Isobel indossano già la maglia oro: la maestra Alessandra Celentano è stata la prima a sbilanciarsi emettendo importanti verdetti su due componenti della sua squadra che reputa particolarmente meritevoli e pronti per esibirsi in prima serata.

Oggi due allievi hanno lasciato il programma: si tratta di Samuel del team Todaro e Vanessa del team di Emanuel Lo. Il primo è stato sostituito con il ballerino di hip-hop Alessio, mentre la seconda è stata eliminata dal suo insegnante.