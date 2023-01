La 18^ puntata di Amici andrà in onda domenica 29 gennaio ma, come accade dall'inizio dell'edizione, è stata registrata con qualche giorno d'anticipo. Chi ha assistito alle riprese di mercoledì 25, infatti, sta iniziando a raccontare cosa è successo in studio, a partire dai nomi dei ragazzi che hanno brillato in positivo e in negativo nelle gare del giorno.

Doppia eliminazione nell'appuntamento odierno: Samuel è stato sostituito da Raimondo con Alessio, Vanessa è stata mandata a casa da Emanuel Lo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mancano meno di due mesi all'inizio del serale di Amici, quindi il cerchio si stringe sempre di più: da qui ai primi di marzo, infatti, i professori dovranno scegliere gli allievi che più meritano di esibirsi sul prestigioso palco del prime time.

Nel corso delle prime tre puntate del 2023, sono stati promossi Ramon e Isobel: i ballerini fanno entrambi parte della squadra capitanata da Alessandra Celentano, l'unica ad essersi già esposta emettendo verdetti sulla prossima fase del programma.

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios in questi minuti, dunque, riguardano anche i talenti che hanno convinto maggiormente i giudici del 18° speciale: chi si è arrivato primo nelle gare di canto e ballo, ha potuto sostenere un esame per cercare di conquistare l'ambita maglia dorata.

Cambiamenti nelle classifiche di Amici

Se nella categoria danza sono già iniziate le assegnazioni delle maglie del serale, in quella di canto ci sono stati solamente "no" fino ad oggi.

Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno preferito rimandare le promozioni alla prossima fase di talenti come Angelina e Aaron, entrambi in testa alle classifiche dei giudici di puntata.

In settimana, inoltre, i docenti della scuola di Amici hanno scoperto il parere del pubblico sui tanti cantanti della classe: Cricca è arrivato primo nel televoto sugli inediti (battendo la "favorita" Angelina, seconda classificata a sorpresa), mentre NDG si è piazzato ultimo con un'esigua percentuale.

Maria De Filippi ha spiegato ai ragazzi che questo verdetto sarebbe stato uno strumento in più per i professori per decidere del futuro dei talenti dei loro team, sia in positivo che in negativo.

Nella puntata odierna Piccolo G e Paky sono arrivati primi nelle gare, ma i tutor Zerbi e Celentano hanno posticipato il loro accesso al serale.

Esibizioni ed emozioni ad Amici

Al centro dello speciale di Amici registrato il 25 gennaio, c'è stata anche la terza sfida di Samu in tre settimane: il ballerino ha la maglia sospesa dall'inizio del mese, ovvero da quando è stato punito con altri cinque compagni per il "fatto grave" di Capodanno. Dopo essere stato rimproverato da Maria De Filippi nella precedente puntata, oggi l'allievo specializzato in hip-hop non si è esibito e il suo futuro è ancora in bilico (la volta scorsa si è tolto la maglietta, un fuori programma che non è piaciuto alla padrona di casa).

Esordio sul palco anche per Paky, il danzatore che domenica scorsa ha convinto la maestra Celentano a prenderlo nella sua squadra a meno di due mesi dall'inizio del serale.

Questa scelta della collega, ha spinto Todaro a proporre un difficile compito a Gianmarco: il professore di latinoamericano ha assegnato una coreografia molto tecnica al ragazzo e l'ha mandato in crisi. Raimondo ha anche ricordato a Petrelli che la sua tutor ha voluto nel suo team un valido rappresentante dello stile nel quale anche lui eccelle, quindi non è scontato che entrambi parteciperanno al serale.

Primo compito anche per Jore: Lorella Cuccarini ha chiesto al rapper di preparare un brano di Lucio Battisti, del quale è grande fan, e di farlo senza avvalersi dell'autotune.

Alle riprese odierne, invece, non ha partecipato NDG: il cantante non era in studio e nessuno ha mai fatto accenno alla sua assenza.