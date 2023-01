Belen Rodriguez non manca mai di condividere sui social scatti che la ritraggono in tutta la sua innegabile bellezza. Foto in bikini e in abiti eleganti che mettono in risalto le sue forme sinuose e il suo fisico scolpito e sempre in perfetta forma. C'è però chi ritiene sia troppo magra e le ha consigliato di mangiare di più. Consiglio a cui ha risposto in prima persona Veronica Cozzani, madre della showgirl argentina, come noto conduttrice della trasmissione Le Iene.

La mamma di Belen Rodriguez non ci sta ed interviene in prima persona a difesa di sua figlia

Un utente ha scritto a Belen Rodriguez su Instagram: "Belen, mangia la pasta, ti prego!" Le ha poi anche detto che è bellissima, ma che ha le gambe troppo secche: "Da buona latina dovresti mettere un po' di forme". Veronica Cozzani, madre di Belen, ha risposto a tono: "Lei è così! E' per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza!". La donna, che potrebbe essere una naufraga della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, è dunque intervenuta in difesa di sua figlia facendo capire che non si sottoporrebbe a diete drastiche ma che sia così di costituzione. Cosa ne penserà la showgirl delle parole di sua madre?

C'è da ricordare che Belen mostra spesso agli utenti i suoi piatti colmi di cibo e che a tavola poi non rinuncia mai alle bibite gassate, in particolare ama bere la Coca Cola. La conduttrice di Tu si que vales però si prende cura del suo corpo con trattamenti di bellezza, sport e passeggiate salutari.

Belen Rodriguez e la cura del corpo tra lunghe passeggiate e attività fisica

Belen Rodriguez ha in passato confessato di essere un po' vanitosa, fin da quando è una ragazzina tiene alla sua forma fisica. Spesso si sottopone a massaggi drenanti non mancando mai di curare la propria attività fisica. Dopo la nascita della sua bambina, ha inoltre optato per il pilates per tonificare i muscoli e mantenere una corretta postura.

Per recuperare la perfetta forma fisica dopo il parto ha praticato inoltre l'Emsculpt, un trattamento per tonificare i muscoli dell'addome dopo la gravidanza. La donna poi è solita fare delle lunghe passeggiate al parco con i suoi bambini, Luna Marie nata dalla relazione con l'hairstylist Antonino Spinalbese e Santiago, che oggi ha dieci anni e che è figlio di Stefano De Martino con cui da diverso tempo è ritornato il sereno. Belen, che non ha commentato l'ospitata di suo marito a C'è posta per te dove stasera arriva Charlize Theron, ama trascorrere le giornate insieme alla sua numerosa famiglia, sua sorella Cecilia, suo fratello Jeremiase e suo padre Gustavo, naufraghi della scorsa edizione del reality condotto da Ilary Blasi.