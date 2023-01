La soap opera Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 circa su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Gli spoiler della fiction daily bavarese sull'episodio che sarà trasmesso giovedì 5 gennaio anticipano che il campione di scherma Georg Fichtl arriverà a Bichlheim presso il Fürstenhof per fare la conoscenza della promettente atleta Vanessa Sonnbichler. Quest'ultima, dopo il rifiuto di Max Richter, deciderà di spostare le proprie attenzioni proprio su Georg: i due schermitori avranno una reciproca attrazione fisica e ben presto avvieranno una relazione sentimentale.

Roso di gelosia, il fitness trainer ascolterà il consiglio di Alfons e confesserà alla receptionist di essersi innamorato di lei.

Nel frattempo Christoph e Werner Saalfed cercheranno un modo per somministrare di nascosto ad Ariane Kalenberg le pillole che gli ha fornito il corrotto dr. Kamml. Infine Shirin Ceylan si sentirà in colpa verso l'amica Maja von Thalheim per i sentimenti che prova nei confronti di Florian Vogt.

Georg arriverà a Bichlheim per fare la conoscenza di Vanessa

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, riguardo alla puntata che andrà in onda giovedì 5 gennaio, raccontano che il campione di scherma Georg sarà intenzionato a conoscere di persona la promettente atleta Vanessa, per tale motivo Fichtl prenderà un volo per Bichlheim.

L'attrazione tra Fichtl e Sonnbichler sarà immediata e prorompente, al punto che i due decideranno di iniziare una storia d'amore.

Nonostante il rifiuto rifilato da Max a Vanessa, il personal trainer risulterà parecchio geloso della nuova coppia formatasi, così sceglierà di ascoltare il consiglio del concierge e dichiarerà i sentimenti che prova alla schermitrice: l'uomo farà anche una serenata.

La receptionist, però, non reagirà bene, in quanto si arrabbierà credendo che Max gli stia rivelando il proprio amore soltanto perché geloso di Georg.

Shirin si sentirà in colpa per essersi invaghita di Florian

Le trame della soap opera per la puntata di giovedì 5 gennaio riportano che Werner e Christoph, dopo aver ricevuto le pillole dal dr.

Kamml, cercheranno un modo per sostituirle con le pasticche omeopatiche della dark lady. Lo scopo dei due uomini sarà quello di simulare in Ariane sintomi analoghi a un tumore al cervello, così che la donna creda di esserne affetta e poterle sottrarre le quote del Fürstenhof. L'anziano albergatore, durante questo cambio di pillole, rischierà di essere scoperto dal figlio Robert.

Intanto Shirin, dopo aver trascorso una giornata nel bosco assieme a Florian, capirà di essersi presa una cotta per il guardaboschi. A fronte di ciò, l'inserviente si sentirà in colpa con l'amica Maja, specialmente perché consapevole di aver già distrutto il suo matrimonio con Frederik. Non volendo rovinare le possibili future nozze della figlia di Selina, Ceylan deciderà non soltanto di reprimere i propri sentimenti verso il guardiacaccia, ma anche di provare spingere i due ex fidanzati l'uno nelle braccia dell'altra.