Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione televisiva 2023. Le novità riguarderanno la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno di alcune trasmissioni molto amate dal pubblico di Canale 5.

È questo il caso di Ciao Darwin, lo storico varietà condotto da Paolo Bonolis, la cui messa in onda inizialmente era prevista nella stagione primaverile, ma così non sarà.

Spazio anche al ritorno in scena di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Slitta Ciao Darwin con Bonolis: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset per il 2023 interesserà in primis l'appuntamento con Ciao Darwin.

Lo show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, doveva tornare in onda su Canale 5 nel corso della stagione primaverile, ma così non sarà.

L'autore di Ciao Darwin, Marco Salvati, ha svelato che quasi sicuramente le puntate di questa nuova edizione dello show saranno registrate a partire dal prossimo aprile, ma per vederle in onda bisognerà attendere la stagione autunnale.

Ciao Darwin dovrebbe andare in onda nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2023 nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Ridotta la durata de L'Isola dei famosi 2023: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione riguarderà anche l'appuntamento con L'Isola dei famosi, il reality show incentrato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi.

La nuova edizione debutterà ad aprile, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, e in queste settimane si sta lavorando per la scelta dei nuovi concorrenti che si metteranno in gioco.

I nomi in lizza non mancano e tra questi spiccano quello di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, entrambe in passato protagoniste del GF Vip. Come nuovo inviato, invece, potrebbe arrivare Can Yaman, il divo turco che ha spopolato con la prima stagione di "Viola come il mare".

La vera novità, però, potrebbe riguardare la durata del reality show: Gabriele Parpiglia ha svelato che al momento sono previsti solo 10 appuntamenti in prime time con l'Isola dei famosi, che quest'anno non dovrebbe avere la doppia puntata serale.

Il ritorno di Temptation Island: cambio programmazione Mediaset

Le novità della programmazione Mediaset riguarderanno anche l'appuntamento con Temptation Island.

Prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, Temptation Island tornerà in onda su Canale 5 dopo un anno di stop.

Il reality sarà trasmesso nel corso della stagione estiva su Canale 5, ma secondo quanto svelato da Parpiglia potrebbe esserci una seconda edizione nel corso del 2023, che andrà a prendere il posto de La Talpa.