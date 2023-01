Cambio programmazione sulle reti Rai per il 6 gennaio 2023. Le novità del palinsesto della rete ammiraglia riguardano in primis la fascia del mattino, dove non ci sarà spazio per la messa in onda di Uno Mattina e Storie Italiane.

Al pomeriggio, invece, è salvo l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7: la seguitissima soap opera con Vanessa Gravina non si fermerà neppure durante il giorno dell'Epifania.

Salta Storie Italiane, slitta Antonella Clerici: cambio programmazione Rai del 6 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 6 gennaio 2023 interesserà la fascia mattutina della rete ammiraglia, dove non ci sarà spazio per la nuova puntata di Uno Mattina e Storie Italiane.

Le due popolarissime trasmissioni di Rai 1, condotte rispettivamente da Massimiliano Ossini e Elenora Daniele, lasceranno spazio alla messa in onda di una puntata speciale dello Zecchino d'Oro dedicato all'Epifania e successivamente ci sarà spazio per la Santa Messa presieduta da Papa Francesco.

Il mattino, quindi, verrà letteralmente stravolto e porterà ad una variazione di palinsesto anche per È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

Eccezionalmente per il venerdì dell'Epifania, la trasmissione partirà alle 12:20 circa, ossia con venti minuti di ritardo rispetto al previsto, per lasciare spazio all'Angelus di Papa Francesco.

Il Paradiso delle signore non si ferma, Soliti Ignoti si allunga: cambio programmazione Rai 6 gennaio

Nessuno stop in daytime per Il Paradiso delle Signore 7: anche nella giornata dell'Epifania 2023, la soap opera sarà regolarmente trasmessa in prima visione assoluta, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

In prima serata, invece, la programmazione del 6 gennaio 2023 prevede la messa in onda di uno speciale dei Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus dedicato alla Lotteria Italia.

Come da tradizione, durante lo speciale del game di Amadeus ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti di questa edizione, tra cui quello del valore di 5 milioni di euro.

La trasmissione andrà in onda dalle 20:35 alle 23:40 circa, occupando non solo la fascia dell'access prime time ma anche quella della prima serata.

Il 5 gennaio il funerali del Papa emerito Benedetto XVI: cambio programmazione Rai

E poi ancora, un ulteriore cambio di programmazione per Rai 1 è in programma anche nella giornata di giovedì 5 gennaio 2023, giorno in cui sono previsti i funerali del Papa emerito, Benedetto XVI.

La diretta della messa funebre sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 9:30 circa e, di conseguenza, salterà l'appuntamento con Storie Italiane e potrebbe saltare anche quello con È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici.

Da lunedì 9 gennaio in poi, invece, la programmazione della rete ammiraglia tornerà ad essere quella abituale in tutte le fasce del palinsesto.

Gli spettatori ritroveranno così tutti i programmi che nel corso di questa stagione televisiva stanno intrattenendo e informando il pubblico della tv di Stato.

Volano gli ascolti per la rete ammiraglia Rai in daytime

Per quanto riguarda gli ascolti, tra i programmi di punta spicca proprio È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, seguito ogni giorno da una media di oltre 1,8 milioni di spettatori in daytime, con picchi che arrivano a toccare anche il 18% di share.

Grande successo anche per Il Paradiso delle signore 7: la soap opera del pomeriggio con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi anche quest'anno ha registrato una media di quasi due milioni di spettatori al giorno, con punte di share che hanno sfiorato anche il 25%.

Tra i programmi di punta del daytime pomeridiano di Rai 1 spicca anche L'Eredità: il quiz preserale condotto da Flavio Insinna è seguito ogni giorno da una media di oltre quattro milioni di spettatori, confermando così la sua leadership nella fascia oraria che va dalle 18:45 alle 20.

Grande successo anche per Soliti Ignoti di Amadeus che, tutte le sere, riesce ad avere la meglio nella gara ascolti dell'access prime time contro Striscia la notizia, risultando così il programma più seguito.