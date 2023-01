Cambio programmazione sulle reti Rai durante il mese di febbraio 2023. Le novità riguarderanno sia la programmazione del daytime che quella del prime time, dove ci saranno alcune modifiche.

Di lunedì sera, ad esempio, giungerà a conclusione l'appuntamento con Blackout-Vite sospese, la serie tv con protagonista Alessandro Preziosi. In daytime, invece, è prevista una modifica al palinsesto de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda eccezionalmente anche sabato 11 febbraio.

Chiude Blackout-Vite sospese: cambio programmazione Rai febbraio

Nel dettaglio, le novità sul cambio programmazione Rai di febbraio 2023, riguardano in primis la messa in onda di Blackout-Vite sospese, la serie tv con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino, che sta riscuotendo una buona media di spettatori.

Complessivamente sono quasi quattro milioni gli spettatori che hanno seguito le puntate già trasmesse: la fiction saluterà il pubblico dopo il quarto e ultimo appuntamento di lunedì 6 febbraio. In tale serata quindi verrà fatta chiarezza su tutti i misteri lasciati incompiuti nel corso di queste settimane.

Il Paradiso delle signore in onda eccezionalmente anche sabato 11: cambio programmazione Rai febbraio

Per quanto riguarda, invece, la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 va segnalato che il 11 febbraio la soap opera sarà in onda eccezionalmente anche di sabato pomeriggio. Il motivo di questa variazione è dettata dal fatto che poi nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio lo sceneggiato con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi non andrà in onda.

Di conseguenza, per "recuperare" la puntata del lunedì, la Rai ha scelto di anticipare la soap a sabato 11 febbraio, eccezionalmente nella fascia oraria delle 15:10 (e quindi non alle 16:05 come negli altri giorni), ossia quella in cui su Canale 5 sarà in onda una puntata inedita di Terra Amara.

Salta Che Dio ci aiuti 7 per il Festival di Sanremo: cambia la programmazione Rai di febbraio

Ma febbraio sarà anche il mese del Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus. Durante la settimana dal 7 all'11 febbraio, quindi, su Rai 1 non vi sarà messa in onda di Che Dio ci aiuti 7, la fiction con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Sulla rete ammiraglia Rai salterà anche l'appuntamento de venerdì sera con The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che sta ottenendo ascolti importanti nella fascia di prime time.