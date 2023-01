L'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 prosegue su Rai 1 e le anticipazioni della seconda puntata prevista il 19 gennaio in prime time rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena.

Suor Angela si ritroverà a dover fare i conti con una visita del tutto inaspettata da parte del vescovo. Intanto Ludovica non potrà fare a meno di sentirsi in colpa nei confronti di Ettore per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti.

Suor Angela viene bacchettata dal Vescovo: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 seconda puntata

La messa in onda della seconda puntata della serie tv Che Dio ci aiuti 7 è in programma il 19 gennaio nel prime time di Rai 1.

Le anticipazioni della fiction con protagoniste Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi rivelano che nel primo episodio, dal titolo "Restare o partire?", al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Suor Angela.

La suora si ritroverà a fare i conti con una visita del tutto inaspettata da parte del vescovo. Un incontro che non passerà inosservato, dato che verrà messo in discussione l'operato del personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, svolto nel corso degli ultimi tempi.

Suor Angela nasconde un segreto: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 seconda puntata 19 gennaio

Un duro colpo per Suor Angela che successivamente, per distrarsi, deciderà di accompagnare Emiliano e di "scortarlo" nel suo pedinamento sulle tracce di Sara, che a quanto pare si metterà nei guai.

Non è finita qui, perché gli spoiler della seconda puntata della fiction in onda su Rai 1, rivelano che Suor Teresa finirà per scoprire anche un segreto legato al passato della sorella.

Di cosa si tratta? Qual è questa verità che verrà fuori nel corso di questi attesissimi episodi della settima stagione? La risposta nelle prossime puntate della serie tv prodotta da Lux Vide.

Azzurra va già in crisi, Cate assalita dai dubbi: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 seconda puntata

A seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Progetti". Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 del 19 gennaio 2023 rivelano che le nuove dinamiche del convento finiranno per mettere in crisi Azzurra.

La novizia sarà determinata a far tornare le cose come erano prima: riuscirà nel suo intento oppure dovrà arrendersi?

Occhi puntati anche su Ludovica: in questa seconda puntata della fiction la ragazza si sentirà in colpa per come si è comportata nei confronti di Ettore.

Spazio anche alle vicende di Cate, sempre alle prese con i dubbi esistenziali che la attanagliano: la ragazza sarà alla ricerca di risposte certe sul suo futuro, che tuttavia tarderanno ad arrivare.