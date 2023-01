Sono passati quasi due mesi dall'ultima apparizione di Pinuccia a Uomini e Donne: oggi, martedì 10 gennaio, la signora di Vigevano è stata però nominata da Maria De Filippi in un breve botta e risposta con Alessandro. Dopo aver chiesto al cavaliere se ha più sentito al telefono l'ormai ex dama del Trono Over, la conduttrice ha aggiunto che lo trova più sereno da quando lei è stata allontanata dalla trasmissione.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Gli spoiler delle puntate di U&D del 10 e 11/01 non avevano preso in considerazione un vivace botta e risposta che la conduttrice ha avuto con Alessandro Rausa in studio.

Dopo essersi occupata di Federico Nicotera e della sua intricata situazione con Carola e Alice, Maria De Filippi si è rivolta al cavaliere pugliese e gli ha fatto una domanda che ha suscitato l'ilarità nel pubblico presente.

"Ma Pinuccia l'hai più sentita?", ha chiesto più volte la padrona di casa del dating-show.

Il protagonista del Trono Over ha risposto di no e poi ha aggiunto di averla addirittura bloccata sul telefono perché nell'ultimo periodo era diventata troppo stressante.

"Mi dispiace eh", ha detto ancora il componente del parterre maschile tra le risate degli opinionisti e dei colleghi.

Il commento della presentatrice di Uomini e Donne

Non contenta della risposta del cavaliere, Maria ha chiesto ancora: "Ma perché l'hai bloccata?

Addirittura".

La sensazione che hanno avuto i telespettatori, però, è che Maria scherzasse quando è sembrato che stesse difendendo Pinuccia davanti alle telecamere, tant'è che pochi minuti dopo ha fatto una riflessione a voce alta che pare confermare questo pensiero.

"Sei più sereno senza di lei", ha detto la padrona di casa del dating-show Mediaset rivolendosi sempre a Rausa.

Il diretto interessato ha confermato tutto e si è detto contento del fatto che la dama di Vigevano non faccia più parte del cast della trasmissione alla quale lui partecipa da circa due anni.

I fan di Uomini e donne ricorderanno che Pinuccia è stata allontanata dal programma dopo una serie di comportamenti che hanno fatto storcere il naso alla De Filippi: da un estenuante pressing ad Alessandro, a un finto svenimento che in un primo momento ha allarmato tutti i presenti.

Dalla registrazione successiva a quella in cui ha fatto finta di perdere i sensi, Della Giovanna non è più apparsa nel parterre e nessuno ha mai fatto accenno alla sua assenza fino ad oggi.

Ci ha pensato Maria a punzecchiare l'ex protagonista del suo format sottolineando quanto Rausa sia felice e tranquillo da quando la donna 80enne non è più seduta in studio davanti a lui.

Tensioni tra i personaggi di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 10 gennaio, però, è iniziata con la parte finale del confronto tra una dama e un cavaliere su quello che è successo tra loro e che lui avrebbe voluto omettere.

Il giorno prima Paola ha smascherato Alessandro dicendo che sono andati oltre al bacio e che lui non avrebbe detto nulla né alla redazione né alle altre dame.

I due hanno continuato a litigare senza riuscire a trovare un punto d'incontro, tant'è che alla fine si sono detti addio dopo un solo appuntamento.

Gemma, invece, ha accettato di proseguire nella frequentazione col napoletano nonostante le critiche che le ha rivolto Tina.

Spazio anche alla romantica esterna che Federico e Alice hanno fatto al concerto di Alessandra Amoroso: Carola non è entrata in studio perché aspettava che il tronista andasse a prenderla in camerino. Entrambe le corteggiatrici hanno spronato Nicotera a prendere una decisione, arrivando a fare quella scelta che rimanda ormai da settimane.