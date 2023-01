Venerdì 20 gennaio, Attilio Romita è stato protagonista di uno sfogo al Grande Fratello Vip 7. Il giornalista non ha gradito la canzone rap cantata da Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria durante il Game Night.

Parlando con Luca Onestini, Attilio ha affermato che, a suo parere, Donnamaria e Tavassi hanno l'intento di tenere viva l'attenzione su di loro perché, nonostante siano ormai adulti, hanno ancora l'esigenza di costruirsi un futuro professionale.

La stoccata del giornalista

Durante il Game Night, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria hanno cantato su una base rap alcune strofe indirizzate ad Attilio Romita.

Entrambi ritengono che il coinquilino barese soffra di manie di protagonismo. Inoltre pensano che Attilio si senta superiore agli altri concorrenti per la sua carriera che lo ha visto, tra le altre cose, essere alla conduzione del TG1. Infine, i cosiddetti Donnavassi si sono detti certi che al prossimo televoto Romita verrà eliminato dal gioco.

In un primo momento il giornalista ha sorriso, ma poi si è sfogato con Luca Onestini. Attilio non ha gradito che Tavassi e Donnamaria non abbiano concordato con lui le rime scritte prima di cantare la canzone. Inoltre si è detto stufo delle prese in giro nei suoi confronti, visto che non si è mai tirato indietro quando si è trattato di mettersi in gioco.

Romita, in particolare, non ha apprezzato il fatto che i due Eduardo abbiano dato dei giudizi sulla sua professionalità, e a tal proposito ha affermato: "Siete due ca...i alla ricerca di un futuro ancora improbabile a 40 anni". Infine ha aggiunto che entrambi non dovrebbero esaltarsi troppo perché, lontano dai riflettori, non godono di una grande popolarità.

I consigli di Onestini

Luca Onestini, dopo aver ascoltato lo sfogo di Attilio, ha provato a rassicurarlo spiegandogli che Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria non agiscono in malafede e che non hanno intenzione di metterlo in cattiva luce di fronte al pubblico.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi sottolineato che si è trattato semplicemente di una divisione dei compiti: Attilio è il conduttore del TG del Grande Fratello Vip, mentre i Donnavassi si occupano del Game Night insieme ad Alberto De Pisis. Onestini ha poi concluso dicendo che Donnamaria e Tavassi sono semplicemente due persone che stanno cercando di far divertire gli altri concorrenti e i telespettatori.

C'è da sottolineare che il malcontento di Attilio Romita è emerso già da qualche giorno. Infatti il giornalista pugliese in confessionale si era lamentato di essere stato messo in disparte da Edoardo Tavassi, aggiungendo che secondo lui il coinquilino romano penserebbe esclusivamente a catalizzare tutte le attenzioni su di sé.

Le reazioni di alcuni utenti del web

Sui social, lo sfogo di Attilio Romita non è passato inosservato. Alcuni utenti hanno ritenuto eccessive le affermazioni del giornalista: "Mamma mia quanto rosica".

Qualcun altro ha detto che non c'è nulla di male se, all'interno del programma, ci sia una suddivisione dei compiti tra i vari concorrenti. Infine, un altro telespettatore ha notato che, quando vengono intonati dei rap sugli altri protagonisti del Reality Show Attilio è contento, mentre quando le canzoni parlano di lui, si offende.