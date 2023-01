Caos nella notte appena trascorsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip, durante la quale Antonella ed Edoardo hanno violato le regole del programma.

I due fidanzatini, contrariamente alle regole della trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, si sono chiusi insieme in bagno, facendo intervenire subito la regia del reality.

Occhi puntati anche su Oriana, che nel corso della notte ha scatenato il caos sui social con la sua dichiarazione d'amore nei confronti dell'ex tronista Luca Onestini.

Edoardo e Antonella violano le regole del Grande Fratello Vip nella notte

Al centro dell'attenzione appena trascorsa nella casa del GF Vip 7 sono finiti Edoardo e Antonella. I due concorrenti hanno violato le regole della trasmissione di Canale 5 chiudendosi insieme in bagno.

A prendere l'iniziativa è stato Edoardo che, prima di andare a dormire, ha preso la sua fidanzata e l'ha portata in bagno, consapevole del fatto che da lì non sarebbero state trasmesse le immagini in diretta su Mediaset Extra e Mediaset Play Infinity.

I due fidanzati sono rimasti chiusi in bagno per una manciata di secondi, fino a quando non è intervenuta la regia del reality show.

La regia del GF Vip bacchetta Antonella ed Edoardo nella notte

Uno degli autori che in quel momento si trovava in regia, e stava seguendo la scena, ha subito richiamato Antonella Fiordelisi invitandola in confessionale e in questo mod, ha "rotto" il momento idilliaco tra i due fidanzatini.

Una scena che non è passata inosservata neppure ai fan social del reality show di Canale 5, molti dei quali hanno condiviso il video della scena che li ha visti protagonisti nel cuore della notte.

Ci saranno ulteriori provvedimenti nei confronti di Antonella e Edoardo?

Occhi puntati anche su Oriana che, durante la notte appena trascorsa, ha fatto la sua "scelta finale" tra Luca e Daniele.

Oriana si dichiara a Luca Onestini al Grande Fratello Vip: la dichiarazione nella notte

Da un po' di giorni la concorrente venezuelana si è trovata divisa tra le attenzioni di Daniele Dal Moro e quelle dell'ex tronista Luca Onestini.

Nel momento in cui Luca ha ammesso di essere geloso delle attenzioni che riservava nei confronti di Daniele, ecco che Oriana l'ha subito tranquillizzato.

"Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l'altro", ha subito precisato Oriana, parlando del suo rapporto con Daniele e dichiarandosi così a Onestini.

Luca Onestini non ha voluto sbilanciarsi più di tanto e per il momento non ha dato nessuna certezza a Oriana all'interno della casa del GF Vip.