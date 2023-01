Nella casa del Grande Fratello Vip 7, nella giornata di ieri, mercoledì 4 gennaio 2022, Oriana Marzoli, dopo aver udito Luca Onestini parlare nuovamente dell'astio che avverte nei confronti di Nikita Pelizon, non ha nascosto il proprio fastidio. La sudamericana ha domandato all'ex tronista di Uomini e Donne di poter dialogare nel cortiletto per chiedere le motivazioni del suo comportamento. La showgirl ha visto il compagno d'avventura approcciarsi alla modella e tentare di giocare assieme a lei a biliardo. Ciò ha comportato una breve discussione fra Luca ed Oriana e quest'ultima, non riuscendo a capirne la motivazione si è dimostrata perplessa e risentita verso il coinquilino.

Il confronto fra Luca ed Oriana in cortiletto

Nel cortiletto del loft di Cinecittà i due concorrenti del GF Vip 7 hanno dialogato riguardo la vicenda. Onestini ha immediatamente affermato, in modo ironico, che la sudamericana viene sempre prima di tutti, solo che non lei non comprende. Successivamente il ragazzo emiliano, confrontandosi con la gieffina, le ha raccontato della discussione avuta con Nikita Pelizon sottolineando di averle detto ciò che pensa.

Oriana, però, si è detta certa del fatto che parlarle sia stato superfluo in quanto la modella è una provocatrice. L'ex tronista non è apparso interessato all'opinione della venezuelana e, mostrando una certa spavalderia, si è detto pronto al confronto ribadendo che Nikita ha trovato pane per i suoi denti.

Oriana non comprende perché Luca si sia avvicinato a Nikita

Dalla sua parte Oriana Marzoli non ha compreso la motivazione che ha condotto Onestini ad avvicinarsi, ancora una volta, alla 28enne. Luca ha replicato spiegando che la sua è stata una provocazione nei confronti della modella che stava giocando da sola a biliardo e le ha detto che le piace vincere facile.

Da quanto ha spiegato il concorrente del Reality Show, non teme lo scontro e si è mostrato infastidito dagli atteggiamenti di Pelizon che sta proseguendo nell'evitare un confronto.

Per tale ragione, Luca si è definito pronto alle provocazioni ribadendo: "Io non ho paura, giro a testa alta, non scappo". La sudamericana ha prontamente replicato che è stato Luca a cercare questa situazione, essendo stato il primo a provocare ma, Onestini, è rimasto fermo sulla sua posizione, certo di non aver compiuto errori.

Al contrario, il ragazzo emiliano ha accusato Pelizon di essere una codarda che preferisce scappare da qualsiasi situazione. Marzoli, probabilmente a causa della gelosia, ha confessato di essersi innervosita per ciò che ha visto ma il 29enne l'ha rassicurata sottolinenando che Nikita è una nemica.