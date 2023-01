La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata che sarà trasmessa giovedì 19 gennaio, evidenziano che l'incontro tra la Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà fonte d'indecisione per quest'ultimo, col cameriere che non saprà se trasferirsi in Australia sia una buona idea o meno. Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), nonostante i problemi legati a una consegna, non vorrà l'aiuto del marito Tancredi (Flavio Parenti), ma attuerà il tipico modus operandi di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

La famiglia Colombo festeggerà l'acquisto del capannone dove Ezio (Massimo Poggio) avvierà la sua attività, nel frattempo Marcello accetterà la quota di Palazzo Andreani di Adelaide, decidendo al contempo di non trasferirsi più.

Marcello indeciso se andare in Australia o no

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di giovedì 19 gennaio riportano che lo scambio di vedute tra Barbieri e la Contessa Adelaide farà dubitare il cameriere. Per Marcello trasferirsi in pianta stabile in Australia potrebbe non essere la decisione migliore da prendere.

La nobile Di Sant'Erasmo, durante il loro confronto, proporrà al ragazzo la sua quota di vendita di Palazzo Andreani, a patto che lo stesso rimanga a Milano.

Maria Puglisi (Chiara Russo), nel mentre, sarà folgorata da una brillante idea in merito alla realizzazione della collezione degli abiti nuziali, ma per metterla in atto avrà bisogno di maggiore ispirazione.

Salvo assumerà Francesco al Bar Bottini

Gli spoiler della soap opera di Rai 1 per la puntata di giovedì 19 gennaio svelano che Matilde, durante una problematica inerente le consegne, preferirà scegliere a una soluzione seguendo la logica prediletta da Vittorio, piuttosto che accettare l'aiuto del marito Tancredi.

La dedizione di Francesco in Caffetteria darà i suoi frutti, difatti il figlio di Palma Rizzo (Valentina Tomada) verrà assunto da Salvatore Amato (Emanuel Caserio) al Bar Bottini.

Ezio acquisterà il capannone per avviare la sua attività e tale evento sarà fonte di festeggiamenti in casa Colombo.

Marcello accetterà la quota di Palazzo Andreani propostagli dalla contessa Adelaide e di conseguenza deciderà di rimanere a Milano, piuttosto che trasferirsi in pianta stabile in Australia.

Barbieri avrà preso la decisione migliore per il prossimo futuro?