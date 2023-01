L'idillio d'amore nato al Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è nuovamente messo a dura prova. Tutto è partito dalla 24enne salernitana: Antonella ha messo in discussione il rapporto di Edoardo con Micol Incorvaia, sua ex fiamma. A quel punto, il giovane volto di Forum ha perso le staffe, facendo notare alla coinquilina che anche lei ha flirtato con Antonino Spinalbese.

Il botta e risposta

Dopo giorni di pace, la coppia nella notte tra giovedì e venerdì 13 gennaio si è ritrovata in disaccordo su alcuni punti. Nello specifico, Fiordelisi ha rimproverato il fidanzato di non averla mai difesa quando veniva attaccata da alcuni concorrenti del Reality Show.

Inoltre, ha sostenuto di non sentirsi veramente amata e ha chiesto a Donnamaria perché lui possa continuare ad essere amico di Micol quando i due hanno avuto una storia in passato, mentre lei non può essere amica di Antonino, visto tra i due non è accaduto nulla.

A quel punto, il giovane volto di Forum è apparso molto infastidito: "Non sei innamorata di me devi dire la verità". Per Edoardo la richiesta di Antonella non sarebbe fattibile, poiché in passato lei ha ammesso di avere un debole per l'ex di Belen Rodriguez: "Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti". Secondo Donnamaria, tra Antonella e Antonino non sarebbe mai scoccata la scintilla solo per volere del 27enne ligure.

Infine, Edoardo si è detto molto innamorata della influencer, ma al tempo stesso è stufo di discutere sempre per motivi futili.

Lo sfogo di Donnamaria

Dopo aver abbandonato la discussione, Edoardo Donnamaria si è sfogato con Dana Saber.

Il giovane ha spiegato di essere stufo di litigare sempre, anche quando la serata sembrava terminare nel migliore dei modi.

A un certo punto il 28enne ha iniziato a sparare a zero su Antonella: "Non puoi essere tranquilla e dal nulla accusarmi di queste cose folli".

Il commento di alcuni utenti del web

L'ennesima discussione dei "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente ha criticato l'atteggiamento di Fiordelisi: "Lei evidentemente non lo ama, le manca solo quando non gli sta attorno". Secondo un fan del programma, Antonella è interessata solamente alle telecamere. A detta di un telespettatore, la conoscenza tra Edoardo e Antonella è "tossica". Un utente ha scritto: "Si sta avvicinando la puntata, ecco perché lei fa così".

Tra i vari commenti, però, c'è anche chi ha sostenuto che Donnamaria ha dei modi di fare poco galanti: "Lui si sente troppo superiore". Un utente invece è convinto che si sono mancati di rispetto entrambi.