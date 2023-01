Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, che continuerà a emozionare i telespettatori anche per la settimana dal 23 al 27 gennaio. Saranno molte le novità per i protagonisti: tra Adelaide e Marcello scoppierà la passione. Maria, invece, sarà sempre più presa da Vito, che avrà timore di raccontarle tutta la verità su di lui. Il ritorno di Marco non lascerà indifferente Gemma che, nonostante tutto, accetterà il corteggiamento di Carlos, mentre Clara rinuncerà alla gara ciclistica. Infine la nonna di Elvira chiederà aiuto a Palma per scrivere una lettera misteriosa.

Ludovica e Flora organizzeranno una festa di fidanzamento a quattro: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 23 al 27 gennaio raccontano che Ludovica consiglierà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento al Circolo a quattro e la donna ne parlerà con Umberto. A quest'ultimo sembrerà non piacere l'iniziativa, tanto che in un primo momento rifiuterà di prendere parte all'evento e Flora ci resterà male, anche se non ne parlerà con la sua amica. Umberto, tuttavia, cambierà improvvisamente idea e acconsentirà alla festa di fidanzamento a quattro che si terrà al circolo. Adelaide non prenderà bene la notizia, ma per distrarla Marcello le proporrà inaspettatamente di fare un viaggio.

I due mediteranno di far ingelosire anche Ludovica e Umberto durante la festa di fidanzamento, e ci riusciranno, ma succederà qualcosa che non avevano messo in conto. Tra Marcello e Adelaide scoppierà la passione. Alla festa al circolo parteciperà anche Gemma che riceverà un invito da Carlos, ma continuerà a pensare a Marco e non lo nasconderà a Roberto.

La signorina Zanatta sembrerà trovarsi a suo agio alla festa con il suo corteggiatore, ma improvvisamente arriverà Marco Di Sant'Erasmo.

Vito si confida con Alfredo sul suo passato: anticipazioni settimana dal 23 al 27 gennaio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 23 al 27 gennaio vedono protagonista anche Maria, che si lascerà travolgere da Vito e ne sarà felice.

Tra i due ci sarà il tanto atteso primo bacio, grazie a Irene che troverà il modo per lasciarli da soli. Lamantia avrà sempre più paura di rivelare a Maria la verità sul suo conto, ma dopo averne parlato con Alfredo capirà che il suo segreto dovrà essere rivelato al più presto. Quando verrà invitato a cena a casa delle ragazze, avrà intenzione di parlare del suo passato a Maria. Ci saranno novità anche per Clara, che si tirerà indietro dalla gara di ciclismo e a proposito di questo Irene chiederà ad Alfredo di non insistere con la ragazza, che quando saprà dell'intromissione dell'amica non la prenderà bene. Maria chiederà a Irene di scusarsi con Clara, ma non è ancora chiaro se tra le due ragazze torni il sereno.

Tancredi e Matilde sempre più vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 23 al 27 gennaio rivelano che Salvatore e Armando festeggeranno con Marcello la vendita di Palazzo Andreani e si concederanno una colazione speciale. Nel frattempo Palma riceverà la visita di un'anziana signora che le chiederà di scrivere per lei una lettera misteriosa: più tardi si scoprirà che la vecchina è la nonna di Elvira. Continuerà anche il piano di Tancredi per far allontanare Matilde da Vittorio e, dopo l'acquisizione del Palazzo, comunicherà a Umberto le sue intenzioni. Conti terrà lontana la moglie di Tancredi per non soffrire, mentre il matrimonio del fratello di Marco sembrerà essersi ripreso.